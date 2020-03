Inicio Noticias Municipios Las Cholulas En San Andrés, firman protocolo de Consulta Indígena para obras

En San Andrés, firman protocolo de Consulta Indígena para obras La presidenta de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, presenció la firma del protocolo de Consulta indígena, el cual sumara propuestas y disposiciones de los pueblos originarios del municipio al Plan de Desarrollo Urbano que impulsa el ayuntamiento. Lo anterior, este miércoles en la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec, donde Pérez Popoca reconoció que gracias a la participación ciudadana se lograron acuerdos que beneficiarán a la comunidad. Invitó a la sociedad a trabajar en equipo, ya que el tiempo de gobierno municipal es corto y el siguiente paso es llevar el Protocolo de Consulta Indígena a instancias estatales para cerrar la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano de San Andrés Cholula. Asimismo, la edil reconoció a Moisés Coyotl Cuaya secretario de Desarrollo Urbano por cada una de las consultas indígenas y la creación del documento, que “será benéfico para el municipio”. Editado por Paola Zitlalpopoca Ayuntamiento de San Andrés Cholula Puebla Consulta Indígena Puebla Desarrollo Urbano Puebla

