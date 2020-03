Inicio Noticias Puebla En Puebla, gobierno estatal y 7 municipios deben 7 mmdp por PPS: Aregional

En Puebla, gobierno estatal y 7 municipios deben 7 mmdp por PPS: Aregional Al cuarto trimestre de 2019, el saldo por pagar de la inversión realizada por el gobierno del estado de Puebla y otros siete municipios de la entidad mediante el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) ascendió a 7 mil 39 millones de pesos, colocando a la entidad en segundo lugar. De acuerdo con Aregional, Puebla registró diez de estos proyectos, tres corresponden al gobierno estatal y otros siete a los municipios de San Martín Texmelucan, Acatzingo, San Salvador El Seco, Amozoc, Acatlán, Libres y Atlixco. Puebla fue el segundo estado que implementó en mayor medida este esquema con diez proyectos, sólo por debajo de Veracruz con 25 y en tercer lugar estuvo el Estado de México con nueve. La consultora explicó que en general este esquema se ha utilizado para modernizar el alumbrado público de los municipios contratantes. Esto se debe a que un buen número de ayuntamientos emprendieron acciones para el ahorro de energía eléctrica, por los altos costos de provisión de dicho servicio, que ha representado una elevada carga en sus finanzas públicas en los últimos años. Añadió que el saldo por pagar de las inversiones por PPS fue de 68 mil 508 millones de pesos en 19 entidades federativas que utilizaron este esquema de financiamiento en 77 proyectos en total. Cabe mencionar fue en el sexenio de Rafael Moreno Valle cuando la administración estatal usó dicho esquema para construir al menos el Museo Internacional del Barroco (MIB), las plataformas para la armadora Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS), sumando más de 7 mil millones de pesos que se pagan mediante el fideicomiso con Evercore. Aregional PPS Proyectos de Prestación de Servicios

