Detienen a menor por posible asalto a ruta 27 en colonia Santa María

Detienen a menor por posible asalto a ruta 27 en colonia Santa María En la colonia Santa María, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital detuvo a un joven menor de 17 años por supuesto asalto a ruta 27 y por lesionar con objeto punzo cortante a usuarios. A través de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata (DERI), policías municipales de la Región Norte, Zona Cuatro, fueron alertados sobre una conducta delictiva en la calle 9 Norte, por lo que los elementos se trasladaron brevemente al punto. En el sitio, los efectivos dialogaron con el conductor y usuarios de la ruta 27, unidad 19, quienes señalaron a un adolescente como responsable de despojarlos de diversas pertenencias, en complicidad con otros varones. Ante ello, las fuerzas municipales procedieron a la detención del masculino, a quien se le aseguró un objeto punzocortante el cual, se presume, usó para cometer el acto ilícito. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) atendieron a un grupo de personas que viajaba a bordo del microbús, sin embargo, éstas no requirieron traslado a un nosocomio de la ciudad para valoración médica. Finalmente, el sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público (MP), junto con el elemento material probatorio, para las investigaciones correspondientes. robo transporte público Puebla Ruta 27 SSC Puebla

Etiqueta: robo transporte público Puebla Ruta 27 SSC Puebla