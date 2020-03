Inicio Noticias Puebla Detienen a banda dedicada a secuestro y robo de vehículos en Puebla

Detienen a banda dedicada a secuestro y robo de vehículos en Puebla La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a una banda de tres hombres y dos mujeres, quienes presuntamente se dedicaban a secuestro, robo de vehículo y delitos contra la salud en la ciudad de Puebla; además aseguró seis inmuebles y vehículos. De acuerdo con las investigaciones, los cinco detenidos son señalados por privar de la libertad a un hombre el pasado 21 de enero de 2020, en su negocio ubicado en la 49 Poniente y exigir un rescate de 500 mil pesos. Uno de los sospechosos fue detenido en una camioneta robada, y fue reconocido por la víctima, por lo que la FGE solicitó un orden de cateo para inspeccionar seis domicilios. Los seis inmuebles, ubicados en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, la 15 Sur a la altura de Las Torres, en el conjunto El Encanto y en Rincón Arboledas, respectivamente, fueron asegurados y se detuvo a cuatro personas más. Se aseguraron siete vehículos, 180 dosis de presunta cristal, 18 armas. 350 cartuchos útiles, uniformes de policía, 380 mil pesos en efectivo, uniformes de policía y 11 placas de circulación de diferentes estados. Rodrigo N, Abraham N, Eduardo N, Isabel N y su hija del mismo nombre fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP) para el proceso correspondiente. FGE secuestradores

