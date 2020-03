Inicio Noticias Municipios Centro Dan cuartos a familias en Xochiltepec con gestión de Antorcha

Dan cuartos a familias en Xochiltepec con gestión de Antorcha Un grupo de 12 familias de la comunidad de Alta Vista, perteneciente al municipio de Xochiltepec. Fueron beneficiados con la construcción de “cuartos adicionales”, cuyo financiamiento fue gestionado por el diputado antorchista Nibardo Hernández Sánchez. Hernández Sánchez explicó que su compromiso es ayudar al pueblo, por lo que aseguró que seguirá trabajando y gestionando para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de la Mixteca. Erik Álvarez Figueroa, político de Antorcha en Xochiltepec, mencionó que aún falta por resolver las necesidades de bienestar social en la comunidad tales como obras y servicios básicos. Por su parte, Floriberta Hermelinda, una de las beneficiadas, agradeció la gestión del diputado y opinó que el Movimiento Antorchista “si está preocupado en buscar el desarrollo de los pueblos y sus habitantes”. Editado por Paola Zitlalpopoca Antorchista Puebla Xochiltepec Puebla

Etiqueta: Antorchista Puebla Xochiltepec Puebla