Comuna de Cuautlancingo suspende eventos públicos por contingencia El ayuntamiento de Cuautlancingo dio a conocer que por la contingencia por el Covid-19, se decidió reprogramar eventos públicos, actividades culturales y deportivas, hasta nuevo aviso. Así se informó a través de un boletín de prensa, donde se indicó que la alcaldesa Guadalupe Daniel Hernández indicó que como parte de las acciones preventivas se determinó reprogramar las Jornadas de Servicios Integrales que se tenían previstas en las juntas auxiliares y la cabecera municipal. Agregó que otra de las medidas de precaución para garantizar la seguridad de los empleados que laboran en el ayuntamiento y la ciudadanía en general, es la colocación de dispensadores de gel antibacterial en las oficinas del gobierno. A los dueños de los comercios locales, señaló que se les exhorta a ejercer todas las medidas sanitarias; como el lavado constante de manos, y el uso de gel antibacterial y cubrebocas. “Mantenemos un compromiso con los ciudadanos y no bajaremos la guardia durante la contigencia, pues la prioridad es el bienestar de los ciudadanos, por lo que es necesario trabajar de la mano, sociedad y gobierno, por lo que los invitó a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud”, declaró. Covid-19 México cuautlancingo

