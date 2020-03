Inicio Noticias Municipios Centro Comerciantes de San Martín toman medidas por Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Comerciantes de San Martín toman medidas por Covid-19 Integrantes del Movimiento Antorchista en el municipio de San Martín Texmelucan se reunieron con comerciantes para platicar y tomar medidas sobre el Covid-19, que no contemplan el cierre del tianguis. Anthón Cámez Manzano y Florenciano Pantaleón Atilano, responsables del movimiento en la zona, comentaron que ya se comenzaron a dar algunas recomendaciones a la población para no causar nidos infecciosos. Cámez Manzano comentó que para tener un mejor control se necesitan tomar las siguientes medidas: “Lavarse las manos, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura. Esto es lo que debemos hacer como mínimo para contener este tipo de cosas”, dijo. Los representantes antorchistas hicieron énfasis que el tianguis seguirá funcionando de manera normal pues no han recibido alguna instrucción de los gobiernos federal, estatal ni municipal, aunque, si se llegara a realizar algún cambio, lo informarán de manera oportuna. Antorcha Puebla Movimiento Antorchista

Etiqueta: Antorcha Puebla Movimiento Antorchista