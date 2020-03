Inicio Noticias Salud Comer chatarra y beber refresco, peores hábitos en México: opina 57%

Comer chatarra y beber refresco, peores hábitos en México: opina 57% En el país, el 57.7 por ciento de los ciudadanos opinó que entre los peores hábitos alimenticios de los mexicanos están el comer “chatarra” (41.2 por ciento) y tomar mucho refresco (16.5 por ciento), lo anterior de acuerdo con el Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE). En su encuesta “Obesidad y hábitos alimenticios” indicó que otros de los malos hábitos mencionados fueron comer sal y picante en exceso (12.7 por ciento), saltarse las comidas (8.3), alimentarse en las calles (3.6), el consumo de azúcar (2.2) así como de bebidas alcohólicas (1.3 por ciento. El 51.3 por ciento de los entrevistados señaló que entre 1 y 2 días come en las calles, mientras que en 14.6 por ciento dijo que nunca. Entre los alimentos que se acostumbra comer en vía pública destacaron: antojitos como gorditas, quesadillas y sopes (34.4 por ciento), tacos (21.7), comidas de fondas (15.4), pizza y hamburguesas (11.6) y ensalada (4.3). Las enfermedades que consideraron los encuestados más se derivan de una mala alimentación fueron diabetes, con 38.7 por ciento de menciones; obesidad con 22.8; problemas estomacales, con 7.9; anemia, con 5.6 y gastritis con 5.6. Gabinete de Comunicación Estratégica hábitos alimenticios obesidad

Etiqueta: Gabinete de Comunicación Estratégica hábitos alimenticios obesidad