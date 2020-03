Inicio Noticias Economía CCE de Puebla pide frenar cobros fiscales por contingencia del Covid-19

Your browser does not support the video tag.

CCE de Puebla pide frenar cobros fiscales por contingencia del Covid-19 Debido al complicado entorno económico que se avecina por el Covid-19, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitó paliativos para hacer frente entre ellas que se elimine cobro del ISN y se gestione la devolución de los impuestos Sobre la Renta (ISR) y de Valor Agregado (IVA) durante el tiempo que dure la contingencia. Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, presidente del organismo, dijo que esta pandemia, la cual ha representado un duro golpe a la economía global, puede tener el mismo efecto en nuestro país sino se aplican acciones más contundentes, que en el caso Puebla piden al Estado conocer algún plan paliativo. A nombre de sus 24 organismos que representa, solicitó a la administración estatal de Miguel Barbosa Huerta y los municipios con importante actividad económica para que eviten hacer revisiones fiscales en esta dura etapa. Sobre las declaraciones anuales de impuestos, el dirigente de la CCE pidió extender un mes el plazo para cumplir; promover una reducción significativa de los recibos de consumo de agua y de luz. Llamó al gobierno estatal realizar a la brevedad pagos pendientes con proveedores privados para apoyar a la economía, así como dar preferencia a empresas poblanas en licitaciones de compras de coyuntura, es decir, lo requerido en el sector salud para detonar la economía local. Los integrantes de esta cúpula empresarial también solicitaron ampliar el plazo para pago de predial sin recargos; activar un fondo a favor del empleo y los salarios para enfrentar la fase 3 de la contingencia, en caso de llegar a ella; impulsar campaña conjunta de recomendaciones entre comercios e industria para lograr la continuidad en su operación y asegurar el abasto en el estado de bienes básicos. “Puebla y México están en un contexto complejo, por lo que es fundamental otorgar estímulos a empresas y ciudadanos que blinden a la entidad de no sentir el golpe de la contingencia”, apuntó Alarcón Rodríguez. Aplicar home office A las empresas, pidió, determinar de acuerdo al giro y sector la pertinencia de realizar actividades desde casa o de plataformas digitales; actuar oportunamente estableciendo protocolos para detectar oportunamente algún caso de Covid-19; establecer un plan de comunicación y contingencia que permita a sus colaboradores mantenerse informados y actuar de forma responsable. A la Secretaría de Salud estatal, pidieron que garantice la disponibilidad de pruebas para determinar si existen casos positivos; mantener una sola línea de comunicación entre instituciones de salud públicas y privadas para asegurar la unificación de protocolos y atención a la sociedad. Así como analizar la existencia de estrategias alternas en caso de que esta situación pase a una fase 3 y las unidades de atención se vean rebasadas. El líder empresarial ofreció activar un punto de pruebas sobre el Covid-19 en el edificio empresarial dónde está el CCE para no saturar hospitales que puedan dar atención a las empresas. Covid-19 Puebla ISN IVA CCE Puebla

Etiqueta: Covid-19 Puebla ISN IVA CCE Puebla