Cabildo da licencia a edil de San Baltazar Campeche; dejará el cargo En sesión ordinaria a puerta cerrada, el Cabildo aprobó por unanimidad emitir una licencia por tiempo indefinido al edil auxiliar de San Baltazar Campeche, Roberto García Aguilar, quien decidió separarse del cargo por “motivos personales”. Luego de que el 4 de marzo, el secretario de Gobernación (Segom) municipal, René Sánchez Galindo, expuso ante la Comisión de Gobernación que el edil decidió claudicar para “dedicarse a otras cosas”, las cuales no pudo precisar, este miércoles, el presidente de dicha comisión, Iván Camacho Mendoza, expuso ante sus compañeros que dicha solicitud de basa en el artículo 78 de la Ley Orgánica. La norma dicta que es competencia del ayuntamiento emitir permisos a alcaldes de juntas auxiliares, por lo que es necesaria su determinación; “En este caso se está solicitando una renuncia definitiva, y por lo tanto se le está proponiendo a este Cabildo que se le otorgue”, comentó. No obstante, la regidora Silvia Guillermina Tanús Osorio señaló que el cargo de presidente auxiliar, como en el caso del municipal, es “irrenunciable”, por lo que se le dará una licencia por 90 días, después de la cual quedaría asentada su ausencia, ya que “no piensa regresar”. El suplente Roberto García y Hernández asumirá como auxiliar, por lo que se instruyó a la Segom que inicie el procedimiento para la toma de protesta del suplente, así como notificar a las dependencias correspondientes. Cabe mencionar que no es la única autoridad subalterna que presenta una situación similar, pues Javier Maravilla Morales, de San Baltazar Tetela, se encuentra en terapia intensiva por una complicación médica, razón por la que no puede ejercer sus funciones al frente de la junta. Pese a que dicha situación fue expuesta ante la Comisión de Gobernación, el Cabildo no subió el asunto al orden del día, porque aún se desconoce cómo actuarán al respecto. Cabildo Puebla puebla capital Roberto García Aguilar san Baltazar Campeche

