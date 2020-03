Inicio Noticias Economía Audi en Puebla frenará producción dos semanas por falta de piezas

Audi en Puebla frenará producción dos semanas por falta de piezas Por la falta de piezas y retrasos en los envíos de sus autos terminados, a causa de la contingencia mundial por la pandemia de Covid-19, la planta de la automotriz alemana Audi en San José Chiapa, Puebla, frenará su producción del 23 de marzo al 13 de abril. Así lo dio a conocer la compañía este miércoles, a través de un comunicado de presa, donde señaló que esta situación da en medio de la pandemia de Covid-19, ante la cual también ha tomado medidas para “salvaguardar la seguridad y la salud de todos sus colaboradores”. Refirió que hay incertidumbre en relación al suministro adecuado de piezas en sus plantas a nivel mundial. En el caso de sus instalaciones en Puebla, “ha experimentado la falta de insumos para la construcción del Audi Q5 (…) así como diversas dificultades en el traslado en tiempo y forma de los productos terminados a sus países de destino”. Por lo tanto, señaló que, tras hacer un profundo análisis, la empresa decidió frenar la producción en sus dos plantas de Alemania, así como en Bélgica, Hungría y México a partir del lunes próximo. Indicó que planea retomar sus actividades normales el lunes 13 de abril de 2020. En tanto, hasta el próximo viernes 20 de marzo, la producción se desarrollará de manera normal. Aplicará paro técnico y adelanto de vacaciones Durante las primeras dos semanas de dicho periodo, la armadora aplicará su programa de Sustentabilidad Laboral bajo el concepto de paro técnico para sus áreas de producción principales. El tiempo restante corresponderá al adelanto de vacaciones programadas. De esta forma, algunas áreas de producción se mantendrán en funcionamiento normal con base en el principio de distancia necesaria entre personas. Audi Puebla Covid-19 Puebla Paro técnico Puebla

