Aprueban reglas para reelección consecutiva de senadores y diputados La Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales y Partidos Políticos, a fin de reglamentar la reelección consecutiva de diputados federales y senadores, quienes podrán estar en el cargo hasta 12 años. Lo anterior, durante la sesión de este miércoles, donde el dictamen ingresó de última hora a la orden del día, por impulso de la mayoría de Morena, en medio de la ausencia de los diputados del PRI, el PAN y el PRD, y quedó aprobada en menos de una hora con 254 votos a favor. Tras ello, fue turnada al Senado para su revisión. Respecto a las reformas, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado por el distrito 6 de Puebla capital, recordó que, desde la reforma de 2014 al artículo 59, la Constitución permitió que senadores puedan reelegirse hasta dos periodos consecutivos y diputados, hasta cuatro. El diputado señaló que las leyes reglamentarias de este artículo –general de Instituciones y Procedimientos Electorales y general de Partidos Políticos—establecieron que sólo pueden reelegirse los legisladores de mayoría relativa (quienes llegan al cargo por voto popular). Sostuvo que esta disposición crea “una discriminación entre servidores públicos” al no permitir la reelección de los legisladores de representación proporcional (o plurinominales, cuyos puestos corresponden a la repartición que se hace entre partidos según los votos que hayan obtenido). En este sentido, detalló que las modificaciones fueron las siguientes: · Diputados y senadores, electos por mayoría relativa o por representación proporcional, tienen los mismos derechos y pueden reelegirse, si así lo desean. · Este derecho de contender aplicará a propietarios y suplentes, sin necesidad de separase del cargo para hacer campaña o precampaña. · Pueden postularse al mismo cargo, independientemente de la forma en que fueron electos. · Podrán contender en los procesos internos de sus partidos para selección de candidaturas, o curules por representación proporcional. · En caso de que no se separen del cargo para reelegirse, deberán abstenerse de actos anticipados de precampaña y campaña, proselitismo en el Congreso, y uso de recursos públicos para sus campañas. No obstante, diputados de Movimiento Ciudadano criticaron que estas modificaciones benefician a Morena y que creará ventaja para los legisladores que opten por reelegirse sin dejar su cargo. Asimismo, cuestionaron la aprobación de una reserva presentada por el PES, para que legisladores de un partido que haya perdido el registro, como el suyo, puedan postularse por otro instituto pol. camara de diputados Diputados Reelección Senadores

