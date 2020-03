Inicio Noticias Nacional Ante Covid-19, van por fondo de hasta 180 mmdp para emergencias

Your browser does not support the video tag.

Ante Covid-19, van por fondo de hasta 180 mmdp para emergencias En medio de la pandemia de Covid-19, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias Sanitarias, impulsado por la bancada de Morena, el cual alcanzaría un monto de hasta 180 mil millones de pesos. Lo anterior, en “fast track” durante la sesión de este miércoles, donde la iniciativa, que plantea reformas a las leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Federal de Deuda Pública, obtuvo la mayoría con 265 votos a favor, diez en contra y cinco abstenciones, por lo que pasó al Senado para su análisis. De acuerdo con Mario Delgado Carrillo, coordinador de la fracción morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el fondo ayudará a mitigar los efectos negativos de contingencias –como el Covid-19– en la economía y en la salud pública. Aprobamos una iniciativa para que ante emergencias sanitarias como el #COVID2019, el Gobierno pueda contar con recursos a través de un Fondo emergente para mitigar los efectos negativos que se ocasionan en la salud y la economía. @Mx_Diputados #Coronavirus pic.twitter.com/Kq0jGBFl9h — Mario Delgado (@mario_delgado) March 18, 2020 Las reformas establecen que, en caso de emergencia sanitaria que ponga en riego a grandes sectores sociales, el presidente de la República puede solicitar al Congreso recursos adicionales para que su gobierno atienda la situación. Para financiar este fondo emergente, los diputados reducirían hasta el 100 por ciento el balance primario (pago de intereses por deudas) o aprobaría la contratación de deuda. También el Ejecutivo tendría facultades para emitir valores y contratar empréstitos para emergencias que pongan en riesgo a la población o la economía. camara de diputados covid-19 Fondo para emergencias

Etiqueta: camara de diputados covid-19 Fondo para emergencias