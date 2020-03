Inicio Noticias Nacional Sin público y vía TV, fieles representarán Viacrucis en Iztapalapa

Your browser does not support the video tag.

Sin público y vía TV, fieles representarán Viacrucis en Iztapalapa Sin dar acceso al público y con transmisión por televisión e internet, los organizadores de la tradicional representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, Ciudad de México, realizarán este evento en Semana Santa, como desde hace 177 años. Así lo acordaron con el gobierno de dicha alcaldía capitalina, en reunión realizada este martes, donde la alcaldesa Clara Brugada Molina se comprometió a gestionar que el Viacrucis pueda ser visto en vivo en toda la ciudad por televisión, a través de los canales públicos, y vía streaming. En conferencia de prensa posterior, la munícipe informó que “se realizará la 177 Representación de la Semana Santa de manera simbólica apegada a la tradición en un espacio cerrado, sin acceso al público, con un número reducido de actores y con todas las medidas sanitarias para proteger la salud de todos”. Para asegurar una “amplia difusión” del evento, que reúne a millones de visitantes todos los año, garantizó que pedirá a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que la transmisión se haga a través del sistema público de televisión de la capital del país, y que se comparta la señal a todos los medios. Por su parte, los organizadores manifestaron su intención realizar el viacrucis, “con o sin público”, pues sostuvieron que los consideran un “compromiso” con el Señor de la Cuevita, a quien atribuyen el milagro de haber detenido la peste de cólera que diezmó la zona hace casi dos siglos. Ciudad de México semana santa Viacrucis Iztapalapa

Etiqueta: Ciudad de México semana santa Viacrucis Iztapalapa