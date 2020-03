Inicio Noticias Puebla Salud analiza 3 casos sospechosos de poblanos con Covid-19; cifra sigue en 9

Salud analiza 3 casos sospechosos de poblanos con Covid-19; cifra sigue en 9 El número de casos confirmados de Covid-19 en Puebla se mantiene en nueve, sin embargo hay tres casos sospechosos a los que ya se les realizaron pruebas de laboratorio estatal y que están a la espera del resultado que arrojen para ver si varía la cifra o no. Así lo informó, en rueda de prensa, el secretario de Salud (SS), Jorge Humberto Uribe Téllez, quien agregó que se está dando seguimiento a los ocho casos que se tiene confirmados desde el lunes pasado a fin de ver cómo evolucionan. El funcionario estatal comentó que uno de los tres casos que están en análisis corresponde a un socio de Sport City Puebla, aunque no precisó los otros dos, por lo que esperarán a recibir el resultado para, en caso de que estén confirmados, localizar a las personas con las que tuvo contacto. Al ser cuestionado sobre que la planta Volkswagen informó este martes que hay un trabajador que dio como positivo, explicó que se trata de la misma mujer que fungió como coordinadora en los cursos que dio el proveedor de Volkswagen, en días pasados, y que era portador asintomático. “Ya está incluida en el grupo de nueve que mencionamos el lunes y que son a los que les estamos dando seguimiento desde la Secretaría de Salud”, pronunció. Hay 2 poblanos varados en Perú: Segob Por su parte, el secretario de Gobernación (Segob), David Méndez Márquez, quien igual estuvo en la rueda de prensa, informó que, a través del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mantienen contacto con dos jóvenes poblanos que se encuentra varados en Cusco, Perú. Precisó que en días pasados viajaron en dos grupos de mexicanos a dicho país sudamericano, uno de seis personas y otro de dos, con quienes ya se estableció comunicación, en el caso de los poblanos aseguró que están sanos. El funcionario estatal explicó que no han podido salir debido a las medidas de restricción para tanto la llegada como la salida de pasajeros y porque se están redefiniendo los vuelos, por lo que están en seguimiento con ellos para conocer cuándo regresarán. Covid-29 Jorge Humberto Uribe Téllez Secretaría de Salud

