Por Covid-19, Canacintra pide aplazar cobro de impuestos en Puebla Al ser evidente una desaceleración económica por el coronavirus que se traduciría en reducción de empleos por ausentismo y la actividad de las empresas, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) urgió a las autoridades un plan de contingencia fiscal para posponer el pago de impuestos. Gabriel Covarrubias Lomelí, presidente del organismo, puntualizó que estaría exenta de esa petición el pago de cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero ve riesgos en el tema de empleos por la pandemia cuando se implemente la suspensión de actividades para las escuelas durante un mes, a partir del 20 de marzo, lo cual ha comenzado en que otros sectores gubernamentales y privados suspendan actividades. Al menos en Canacintra se generan 200 mil empleos dados de alta con seguridad social sin contar los que hay sin esa prestación. Mencionó que a la Iniciativa Privada haría falta que se pueda agilizar la devolución de impuestos, y con ello poder hacer frente a las afectaciones que vaya generando el Covid-19. Advirtió que en los próximos días podría generarse un ausentismo laboral hasta del 40 por ciento, pero no está claro, porque aún analizan las acciones a tomar, si suspenden actividades en las industrias, que algún trabajador resulte contagiado o recurrir a paros técnicos, donde un 50% se recorta el salario. Covarrubias Lomelí dijo que las exportaciones e importaciones de componentes para el sector automotriz se verían afectadas por la situación que ya se controla en Asía, pero no al ritmo que se prevé, por ello tendrán que abastecerse de componentes con la industria nacional. covid-19

