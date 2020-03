Inicio Noticias Puebla Poblanos se muestran optimistas ante Covid-19; “saldremos adelante”

Poblanos se muestran optimistas ante Covid-19; “saldremos adelante” Habitantes de la ciudad de Puebla expresaron su optimismo al considerar que la cancelación de actividades por parte del gobierno servirá para evitar mayores contagios; aunque reconocieron que la situación “no es fácil”, afirmaron “saldremos adelante”. En un sondeo realizado por Ángulo 7, Alberto, dueño de un puesto de periódicos en la esquina de la calle 5 Poniente y 16 de Septiembre, del Centro Histórico, expresó que la situación “no es fácil”, pues desde que el gobierno federal anunció la cuarentena el flujo de transeúntes ha disminuido. A sus pérdidas económicas sumó las que padecerán diversos sectores, principalmente de comida; al respecto, una vendedora de tacos, ubicada en la calle 5 de Mayo, aseguró que si bien sus ventas han disminuido, esto no es equiparable con las pérdidas de otros compañeros, pues el impacto es mayor o menor dependiendo del giro. Alberto no se sintió desanimado ante esta situación pues, con una sonrisa amplia, expresó que “es una situación difícil, pero vamos a salir adelante” al afirmar el país y el estado podrán “levantarse”; a esto se sumó que las medidas implementada por el gobierno, y la forma en que la ciudadanía las aplican, evitarán que hayan más infectados. Por su parte, Jaqueline Perez Pineda, una joven de 18 años que estudia la preparatoria, señaló que su familia y amigos están tomando con “tranquilidad”, aunque mencionó que no han seguido de manera oportuna las recomendaciones de salud. También, opinó que el cierre de conciertos, actividades públicas y demás acciones, como la limitación de entradas por parte de Cinemex, permitirán que se reduzca drásticamente la cantidad de posibles contagios, esto, pese a que hay gente que está tomando la cuarentena “como vacaciones”. Con el mismo optimismo, aunque con mayor seriedad, Rafael Valle de la Calleja, de 71 años, expresó que la gente está “tomando la situación en serio”, pero de manera exagerada, lo cual, comentó, provoca que el conflicto sea mayor. El profesor de historia consideró que “definitivamente el gobierno está cooperando” mientras, por el contrario, “somos los ciudadanos” quienes estaríamos sobreactuando, como en el caso de las compras de pánico, donde las personas, opinó, prefieren comprar papel higiénico en lugar de gel antibacterial o cubrebocas. Más allá de un problema de salud, uno económico Si bien consideró que la cancelación de eventos es favorable para la contención del Covid-19, opinó que tiene su “lado negativo”, ya que atender la salud también un duro golpe a la economía, como lo es la suspensión del futbol mexicano, la cual, señaló, afectó tanto a vendedores de estadios como organizadores. Tan sólo en este rubro, Luis Ramón Carazo, consultor y consejero de economía, estimó que, por suspensión, la liga MX dejará de percibir alrededor de 700 millones de dólares por jornada, entre transmisión televisiva, venta en recintos, mercancía y publicidad. La misma opinión fue compartida por varios poblanos, quienes manifestaron una mayor preocupación por los estragos económicos y de entretenimiento que puede causar la cancelación del ese deporte profesional. Cabe mencionar que el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, declaró en la conferencia matutina de palacio nacional que el Covid-19 podría durar en México al menos 12 semanas, lo equivalente a su duración en China; además, aseguró que invertirán casi 3 mil 500 millones de pesos para la compra de insumos de medicamentos y protección al paciente. Covid-19 Puebla puebla capital salud Puebla

