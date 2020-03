Inicio Noticias Política Pide Manzanilla estrategias de reactivación económica por Covid-19

Pide Manzanilla estrategias de reactivación económica por Covid-19 Estrategias de reactivación económica, coordinación entre Federación y estados, así como intensificar campañas informativas son parte de las medidas que propuso el diputado federal, Fernando Manzanilla Prieto, para que las implemente el Ejecutivo ante el Covid-19. En entrevista con Ángulo 7, indicó que lo anterior lo expuso, en la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en un punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a implementar, de manera urgente, siete acciones: La primera es generar un Plan Integral de Contención del Covid-19 para detener el crecimiento exponencial de casos. La segundo se trata de plantear, a través del Consejo para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, estrategias de reactivación económica y medidas contracíclicas. Explicó que, con la cuarentena, se generará reducción en empleo y, en consecuencia, los ingresos de la gente; «cuando la economía va en tendencia hacia abajo, en recesión, necesitas meterle más dinero o inversión a través del gasto público para compensar esa caída», indicó. En la tres, pidió evaluar la posibilidad de otorgar facultades extraordinarias al presidente Andrés Manuel López Obrador atendiendo los alcances y límites del artículo 29 constitucional, para que pueda declarar, en caso de ser necesario, Estado de Emergencia. Consejo de Salubridad General En cuarto lugar, trabajar en la Cámara de Diputados vía remota, entre las comisiones especializadas, para la evaluación de medidas de carácter legislativo que coadyuven en la contención de la pandemia relacionada con el Covid-19, y que en México suma 93 casos positivos confirmados. Como quinto eje, instó a intensificar las campañas informativas sobre los medios de distanciamiento social como mecanismo para contrarrestar el contagio exponencial del conocido como “coronavirus” y, en el sexto, que el titular del poder Ejecutivo disminuya la frecuencia de sus actos públicos y evite las conglomeraciones en sus recorridos a lo largo del país, como medida de distanciamiento social, indicada por la Secretaría de Salud. En séptimo lugar, solicitó que sesione el Consejo de Salubridad General que defina las políticas públicas y no haya descoordinación entre la Federación y los estados. Con ello, se garantizará que si el gobierno federal da un periodo para que se suspendan las clases, las entidades respeten ese periodo y no se adelanten o atrasen. La importancia del consejo de salubridad radica en que ahí se definirá parte del plan integral y que los tres órdenes del gobierno actúen en coordinación. Cabe mencionar que el punto de acuerdo tiene que ser avalado por la Jucopo y así se envíe el exhorto al Ejecutivo. coronavirus México Covid México covid-19 Fernando manzanilla

