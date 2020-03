Inicio Noticias Educación Mundo, en riesgo de recesión; se recuperaría tras un año: experto

Mundo, en riesgo de recesión; se recuperaría tras un año: experto Juan Carlos Botello Osorio, director de la Facultad de Comercio y Estrategia Internacional de la Upaep, señaló que, por las afectaciones económicas que se han presentado en el mundo, hay riesgo a tener una recesión y la recuperación tardaría hasta un año. En conferencia realizada este martes, expuso que la economía ha sufrido varios impactos económicos derivados de la caída de la bolsa de valores, los precios del petróleo y del COVID-19 y de no tomar las medidas necesarias por parte de los gobiernos se esperaría una recesión mundial próximamente. También resaltó que ante el cierre temporal de algunas plantas de fabricación de automóviles presenta una ruptura en la cadena de valor lo que afectará a proveedores y todas las empresas que derivan de esta industria. Entre las consecuencias Botello Osorio indicó que las Afores se verán afectadas, ya que al cotizar o comprar instrumentos financieros, puede haber una variación en su estado de cuenta. En tanto las micro y pequeñas empresas tendrán que enfrentar una disminución en el consumo de bienes y cierre temporal. Las Afores se verán igualmente afectadas Previó que el gobierno reaccionará con paquetes económicos de ayuda para los consumidores y para la población, ya que hay limitaciones en las fronteras de los países y esto limita el tránsito del comercio. Editado por Paola Zitlalpopoca economía Puebla Recesión económica Puebla Upaep Puebla

