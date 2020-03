Inicio Noticias Puebla Instala Comuna de Puebla Comité de Prevención por Covid-19

Your browser does not support the video tag.

Instala Comuna de Puebla Comité de Prevención por Covid-19 Ante la contingencia por el Covid-19, se nombró a Gustavo Ariza Salvatori, encargado de la Secretaría de Protección Civil, como vocero de la Comuna, misma que anunció que embarazadas y personas con enfermedades crónicas no laborarán a partir del 18 de marzo y hasta nuevo aviso. Además, el ayuntamiento de Puebla instaló este martes por la mañana el Comité de Prevención y Continuidad de Operaciones, con el objetivo de resguardar tanto a la ciudadanía como a los trabajadores de la administración municipal. Para reforzar las medidas de prevención implementadas ante la propagación del virus en la ciudad, en el ámbito de las facultades y competencias municipales, el Comité decidió ejecutar las siguientes medidas para quienes laboran en la Comuna: Todas y todos los trabajadores mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas dejarán de laborar a partir del día 18 de marzo y hasta nuevo aviso. Tendrán que permanecer en sus casas durante todo el proceso de la contingencia, garantizando tanto su sueldo como sus prestaciones de ley. No obstante, la instrucción girada por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco es garantizar la continuidad de operaciones y servicios esenciales los cuales son gobierno Ejecutivo (Presidencia Municipal y Cabildo); policía y tránsito; protección civil y bomberos; suministro de agua potable; saneamiento básico; sanitización y recolección de basura; servicios públicos y de comunicación social; el personal involucrado contará con equipos de protección personal. Para salvaguardar la salud de los compañeros de los medios de comunicación, el gobierno de la ciudad implementará un modelo de comunicación social, denominado Sala de Prensa Virtual en donde se habilitarán diversos recursos técnicos para mantener constantemente informada a la población, tanto de la contingencia como de la operación y funcionamiento de las dependencias que integran el ayuntamiento. Cabe mencionar que el Comité estará integrado por Rivera Vivanco, así como los titulares de las siguientes dependencias municipales: Gobernación, Seguridad Ciudadana, Infraestructura y Servicios Públicos, Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento, Coordinación General de Comunicación Social, Administración y Protección Civil y Gestión de Riesgos; asimismo, representantes de Agua de Puebla y Engie Maxigas. ciudad Puebla Claudia Rivera Vivanco Covid-19 Puebla Puebla coronavirus

Etiqueta: ciudad Puebla Claudia Rivera Vivanco Covid-19 Puebla Puebla coronavirus