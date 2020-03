Inicio Noticias Nacional En Sanborns y Walmart, altos precios por cubrebocas y gel: Profeco

En Sanborns y Walmart, altos precios por cubrebocas y gel: Profeco A través de requerimientos de información, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detectó los precios más altos por cubrebocas en Sanborns, mientras que el gel antibacterial más caro —señaló— se vende en Walmart, Superama y Soriana. De acuerdo con un comunicado emitido este martes, la dependencia pidió a las 9 grandes cadenas de autoservicio y farmacias en el país que informara sobre los precios de dichos productos, ante un eventual incremento injustificado en sus precios en medio de la contingencia por la epidemia de Covid-19. Con esta información, integró un “Quién es Quién en los Precios”, el cual indica que los paquetes de cubrebocas más caros se venden en H.E.B, sucursal San Luis, y Sanborns, sucursal El Dorado, las dos en San Luis Potosí, en $49.90 y $45.00, respectivamente; mientras que en Walmart sucursal Universidad de Villahermosa, Tabasco, en $29.00. En contraste, el precio promedio nacional de 23.99 pesos, mientras que Farmacias Similares, sucursal León I, en Guanajuato, ofrece el más barato, en $10.00, seguido de Bodega Aurrera en Aguascalientes, Aguascalientes; y Superama Sucursal Única de Morelia, Michoacán, en 12 pesos en ambos casos. Respecto al gel antibacterial, el más caro –refirió la Profeco– vendió en Walmart, sucursal Combo Pachuca, Hidalgo, en $24.00, al igual que en Superama sucursal Única, de Morelia, Michoacán. En Mercado Soriana, sucursal López Portillo, de la Ciudad de México, la tarifa fue de $18.50. Por su parte, el precio promedio nacional del producto de 60 mililitros es de 13.83 pesos. Y el más barato se encontró en 10 pesos en Bodega Aurrera de Aguascalientes, así como en las sucursales de esta cadena en Plaza Aragón, de la Ciudad de México, e Itzaes, de Mérida, Yucatán. Cubrebocas, para enfermos y quienes los cuidan Por lo anterior, la Profeco recomendó evitar compras desproporcionadas de otros artículos de uso diario, como el papel de baño. En el caso específico de los cubrebocas, atender la recomendación de que lo utilicen las personas enfermas o que cuiden enfermos, no las personas sanas. En cuanto a los reembolsos de vuelos, la Profeco refirió que la mayoría de ellas establecieron condiciones de flexibilidad para que los pasajeros tengan alternativa de mover o cancelar vuelos, dependiendo la fecha en que han sido adquiridos. Si hay negativa, recomendó al pasajero recurrir a ella a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o físicamente en los módulos en aeropuertos. Del 11 al 16 de marzo, se han brindado las siguientes atenciones en todo el país: Entre las condiciones de flexibilidad que distintas aerolíneas han implementado, mencionó: · AeroMéxico. No cobrará cargos por cambio de fecha para vuelos comprados en marzo. · Interjet. No tiene vuelos directos a Asia o Europa, pero atenderá a clientes que cuentan con vuelos de socios comerciales que sí llegan a esos destinos, y aplicará cambios sin costo. · Volaris opera con normalidad en México, Estados Unidos y Centroamérica. Si el pasajero quiere cambiar su vuelo, aplicará sus políticas vigentes. · VivaAerobus realizará cambio de fecha sin costo para viajar dentro de los siguientes 30 días de la fecha original del vuelo, siempre que hayan pasado al menos 14 días de haber salido de China o Irán. · American Airlines, no se aplicarán tarifas de cambio a los clientes que compraron boletos antes del 1 de marzo para viajar hasta el 30 de abril. · Alitalia permite cambio de reserva sin penalización con nueva fecha de salida a más tardar el 30 de junio. · United tampoco penalizará a quien quiera cambiar plan (fecha o ruta) que tenga programado viajar del 10 de marzo al 30 de abril de 2020, sin importar cuándo compró el boleto. Cancelación de eventos Sobre la cancelación de espectáculos y eventos masivos, el consumidor tiene derecho al reembolso del boleto. Se recomienda solicitar el reembolso directamente al proveedor y en caso de tener problema para obtenerlo, ponerse en contacto con la Profeco. Cubrebocas Gel antibacterial profeco Sanborns Walmart

