Con alarmas vecinales, Cuautlancingo busca dar mayor seguridad Para reforzar la seguridad en Cuautlancingo, la alcaldesa Lupita Daniel Hernández realizó la entrega simbólica de Alarmas vecinales a los comités ciudadanos, a los cuales les pidió usar la tecnología con responsabilidad y coordinarse con la Policía municipal. Lo anterior, en evento organizado por la Subdirección de Prevención del Delito y Atención a Víctimas, que implementó el Programa “Ciudadanos en Alerta”, el cual tiene como objetivos ampliar y fortalecer la vigilancia policial en los espacios más vulnerables o riesgo de delitos. Además, busca implementar acciones de proximidad social y de gobierno para disminuir la incidencia delictiva y fomentar la cultura de autoprotección de la legalidad y de respeto a los derechos humanos. Daniel Hernández destacó que el municipio cuenta con Comités de Ciudadanos en Alerta, los cuales fueron capacitados con pláticas sobre organización comunitaria, medidas preventivas, aspectos relevantes en seguridad pública, uso del silbato y simulacros en tiempo real. Exhortó a los beneficiarios a cuidar de la tecnología y usarla con responsabilidad, así como conocer a los oficiales y trabajar en equipo en contra de la delincuencia. Editado por Paola Zitlalpopoca Alarmas vecinales Puebla Ayuntamiento de Cuautlancingo Puebla seguridad puebla

