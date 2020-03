Inicio Noticias Municipios Las Cholulas Comuna de San Andrés suspenderá actividades y pide seguir ejemplo

Your browser does not support the video tag.

Comuna de San Andrés suspenderá actividades y pide seguir ejemplo Ante la contingencia por Covid-19 en Puebla, el ayuntamiento de San Andrés Cholula retomará las medidas de prevención previstas por el gobierno estatal, como la suspensión de actividades no esenciales y eventos públicos, lo cual invitó al sector público a replicar. A través de un comunicado, detalló a la ciudadanía que el plan de contingencia tiene el objetivo de implementar estas acciones de prevención sanitaria: · La exhortación a los sectores público, privado y social a realizar la suspensión temporal de actividades no esenciales. · Se realizará la reprogramación de eventos masivos, concientizando así, el cuidado de los sectores más vulnerables. · Exhortación a los sectores público, privado y social de reprogramar o suspender cualquier evento que contemple la asistencia pública masiva. También pidió seguir los protocolos de higiene, como son lavado de manos durante 30 segundos como mínimo, uso regular de gel antibacterial con fórmula de alcohol al 70 por ciento, estornudar dentro del ángulo del codo, lavarse las manos de manera inmediata a esto y evitar saludar de beso y de mano. De manera adicional, solicitó el apoyo y comprensión de la población para permanecer en casa si se presenta algún síntoma que pudiera asociarse al virus: fiebre, tos seca, estornudos, fatiga, cefalea (dolor de cabeza intenso y persistente, acompañado de pesadez) o dificultad para respirar. En este caso, sugirió llamar a la Unidad de Inteligencia para Emergencia en Salud (UIES) 51 6 82 42, 51 6 12 20 ó al 800 581 4444. Contingencia Puebla Covid-19 Puebla San Andrés Cholula Puebla

Etiqueta: Contingencia Puebla Covid-19 Puebla San Andrés Cholula Puebla