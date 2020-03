Inicio Noticias Mundo China asegura que ya tiene lista la vacuna contra el coronavirus

China asegura que ya tiene lista la vacuna contra el coronavirus A casi dos meses del inicio de la pandemia de Covid-19, en su territorio, el gobierno de China aseguró que desarrolló una vacuna para combatir al virus que la causa, la está lista para ser probada en humanos e incluso para producirla a gran escala. El anuncio fue hecho este martes, a través del ministerio de Defensa chino, a un día de que en Estados Unidos comenzaran los primeros ensayos en humanos para probar una posible vacuna a la que serán sometidos 45 voluntarios sanos. De acuerdo con las autoridades, la vacuna fue creada por el equipo de investigación de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias. La reconocida epidemióloga Chen Wei, líder del grupo, afirmó que la ampolleta cumple con estándares internacionales y la calificó como el “arma más poderosa” contra la pandemia de Covid-19. china covid-19 Vacuna coronavirus

