Busca Antorcha solución de demandas en Huauchinango Una comisión de activistas de Antorcha, encabezados por María Elena Hernández, responsable del trabajo popular en Huauchinango, realizó una visita a la dirección de obras públicas del ayuntamiento para solicitar la solución de demandas. María Elena Hernández comentó que asistieron a la presidencia municipal para sostener una plática y revisión de algunas demandas pendientes, logrando entablar diálogo. Agregó que fueron atendidos por José Ignacio Rodríguez, director de Obras Públicas del municipio, con quien pudieron revisar a detalle la situación en la que se encuentran algunas gestiones que encabeza Antorcha en diversas colonias y localidades desde hace más de un año. En ese sentido, dijo que programaron reunirse en una ocasión más donde se entregarán las solicitudes que se han ingresado a la presidencia municipal y poderlas tomar en cuenta para que algunos obras de drenaje y electrificaciones se puedan ejecutar en este año. Hernández Pérez dijo que espera que el ayuntamiento siga abierto al diálogo y, que tome en cuenta las demandas de la gente que se presenten y le den seguimiento para materializarlas; de lo contrario, aseguró que iniciarán una serie de denuncias a nivel local para denunciar la actitud de la presidencia municipal. Antorcha Puebla Movimiento Antorchista

