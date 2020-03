Inicio Noticias Puebla Barbosa sí apoya y de manera pronta, resalta Lourdes Nonoatl

Your browser does not support the video tag.

Barbosa sí apoya y de manera pronta, resalta Lourdes Nonoatl “El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, sí te apoya y de manera pronta”, fueron las palabras de Lourdes Nonoatl Cuautle, quien asistió a la Jornada de Atención Ciudadana para solicitar una silla de ruedas y apoyo para su operación de cadera. La señora, quien es originaria del municipio de Huatlatlauca, relató que en administraciones pasadas buscó una ayuda para mejorar su movilidad, pero nunca se la dieron. Indicó que, el gobernador la recibió amablemente y que de inmediato la canalizó con el área correspondientes para recibir el apoyo. Lourdes Nonoatl reiteró –-en nahuátl-– su agradecimiento al mandatario e invitó a la ciudadanía a acercarse al «Martes Ciudadano» porque “sí hay ayuda”. Confío en el gobernador: Antonio Camacho Antonio Camacho Ramírez fue otro de los ciudadanos que platicó con el titular del Ejecutivo durante este «Martes Ciudadano», donde solicitó la construcción de una red de agua potable para la comunidad de Santa Ana Acozautla, perteneciente al municipio de Santa Isabel Cholula. Tras su entrevista con Barbosa Huerta, Camacho Ramírez expresó que confía en el gobernador, pues fue canalizado con prontitud a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (Ceaspue), para dar trámite a su petición. “Venimos aquí unos compañeros y yo a solicitar una red de agua potable para la comunidad de Santa Ana Acozautla. Estamos muy agradecidos con el señor gobernador y confiamos que nuestra petición se va a llevar a cabo”, puntualizó. En la edición 33 de la Jornada de Atención Ciudadana, el mandatario atendió a 144 personas y los secretarios participantes a 3 mil 450 personas, quienes en su mayoría solicitaron obra pública, asesorías jurídicas, incorporación a programas sociales y empleo. jornada ciudadana martes ciudadano miguel barbosa

Etiqueta: jornada ciudadana martes ciudadano miguel barbosa