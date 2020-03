Inicio Noticias Municipios Sierra Norte Apoyan con material a vecinos de Huauchinango para techar capilla

Your browser does not support the video tag.

Apoyan con material a vecinos de Huauchinango para techar capilla Vecinos del barrio de Loma Bonita en Tenango de las Flores recibieron apoyo en material de parte de Armando Pérez Fitín, líder de Antorcha en la región, para poder techar su capilla, pues únicamente cuenta con las paredes y fachada ya culminadas. Esto, en respuesta a una solicitud realizada al dirigente, quien entregó 26 montenes de 4×2 pulgadas x 6 metros de largo; dicho material donado tiene un valor aproximado de 12 pesos en el mercado. Luis Cruz, integrante del comité de dicha capilla, agradeció el apoyo brindado para poder avanzar en el techado de la capilla del barrio con lámina galvanizada, debido a que cubrirla con loza de concreto es difícil por el costo muy alto de mano de obra y materiales. También comentó que el material entregado es una ayuda significante, por lo que adelantó que se buscará el apoyo de los vecinos para poder continuar con dicha obra para terminarla antes de la fiesta patronal de agosto. El barrio cuenta con cerca de 50 familias católicas que se verán beneficiadas con esta donación. Antorcha Puebla Capilla Puebla Huauchinango Puebla

Etiqueta: Antorcha Puebla Capilla Puebla Huauchinango Puebla