A puerta cerrada, Mónica Rodríguez asume Mesa Directiva del Congreso A puerta cerrada por el Covid-19, la diputada panista Monica Rodríguez Della Vecchia asumió la Mesa Directiva del Congreso local, por lo que quedó instalada la Comisión Permanente; sólo ella y Nibardo Hernández Sánchez pertenecen a la oposición. En sesión, la legisladora dio lectura a la orden del día, quedando así inaugurado su periodo en compañía de Vianey García Romero, perteneciente al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Carlos Morales Álvarez, del Movimiento Ciudadano (MC), quienes se desempeñarán como vicepresidentes. Además de los mencionados, la Mesa Directiva estará conformada en su mayoría por miembros de la coalición Juntos Haremos Historia, pues sólo los diputados Hernández Sánchez (del PRI) y Della Vecchia son opositores. Esto, ya que el órgano también está integrado por Guadalupe Munciño Muñoz, del Partido del Trabajo (PT); María del Carmen Saavedra Fernandez, (Morena); Mónica Lara Chávez y José Miguel Tribillo de Ita, ambos del Partido Encuentro Social (PES). La panista estará al frente del 16 de marzo al 14 de septiembre en sustitución de García Hernandez, mientras que la Comisión Permanente, cuya función será recibir iniciativas, quedará activa del 16 de marzo al 14 de mayo, durante el receso legislativo. No obstante, al término de la sesión, Della Vecchia anunció que todas las actividades del Congreso quedarán suspendidas de manera indefinida, como medida de prevención contra el Covid-19, por lo que solo sesionarán si se presenta un tema urgente. Semanas antes, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, adelantó que el cargo quedaría en manos del PAN, ya que se había “acordado” que, después del Partido Revolucionario Institucional (PRI), le tocaría al blanquiazul. Comisión Permanente Congreso Puebla Mesa directiva Puebla Mónica Rodríguez Della Vecchia política puebla

