Antorcha ve garrote político en reforma contra transporte pirata

El Movimiento Antorchista en Puebla señaló que la reforma al Código Penal para castigar con hasta 6 años el servicio pirata fue aprobada para usarla como “garrote político” y acusó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de propiciar el problema al no concluir trámites.

En rueda de prensa, Ovidio Celis Córdova, líder del Comité Estatal de Transportistas, manifestó que la modificación al artículo 190 bis del Código Penal que permite que “cualquier persona pueda ser encarcelada hasta por seis años bajo el supuesto de brindar servicio de transporte pirata” se puede considerar como “garrote político”.

“No estamos de acuerdo. Nos manifestamos en contra de este tipo de leyes arbitrarias porque esa no es la solución al tema del transporte”.

Dijo que los problemas que se presentan son consecuencia de la omisión de la que las omisiones de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) que no ha actuado con responsabilidad ni oportunidad, pues no realizan ningún trámite si no hay dinero de por medio.

“La dependencia no avanza los trámites porque son ineficientes, por decir lo menos. Es culpa de la dependencia que no ha resuelto los problemas”, acusó.

Agregó que los antorchistas están en la disposición de coadyuvar con las autoridades competentes a fin de cumplir con todos los requisitos legales.

El representante de Antorcha explicó que los principales afectados son las familias que dependen del transporte como fuente de empleo para poder ganarse la vida, por lo que comenzarán una campaña de denuncia pública para evidencia la falta de sensibilidad política por parte del gobierno del estado, que presentó la iniciativa, y el Congreso local, que la avaló el 11 de marzo.