Sindicato de burócratas buscará 450 plazas de base para trabajadores

Virginia Socorro Meza Cruz, secretaria general del Sindicato de Trabajadores del estado de Puebla, anunció que buscará con la actual administración 450 nuevas plazas, así como un aumento salarial este año del 12 por ciento para sus agremiados.

En entrevista, previo a encabezar la celebración del Día Internacional de la Mujer, manifestó que el gremio que lidera está integrado por 3 mil 100 trabajadores, por lo que se plantea llegar a los 3 mil 550 en caso de que les autoricen las bases.

Refirió que son “compañeros que se merecen” las plazas, ya que son personas que llevan entre 10 y 15 años laborando en las diferentes áreas del gobierno estatal, además de que ya son al menos 10 años que no se otorgan nuevas, aunque no serán para personas externas, sino para quienes han laborado en el gobierno estatal y que no las han conseguido aún, es decir que buscan estabilidad laboral.

Confío en obtener un resultado positivo y será a partir de junio cuando presenten el pliego petitorio como Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepod).

A la par de esto, Meza Cruz comentó que igual buscarán un incremento salarial para este año, pues si bien saben que la economía a nivel nacional “no es tan buena”, la realidad es que todo ha subido como el caos del pasaje en el transporte público y la canasta básica.

Precisó que el año pasado lograron un aumento del 8 por ciento directo al salario y las prestaciones, por lo que ahora propondrán en primera estancia el 12 por ciento, a fin de que el incremento no baje de dicha cifra para este 2020.

Van por reinstalación de 55 despedidos

En otro tema, la líder de burócratas mencionó que el año pasado se logró la reincorporación de 52 trabajadores sindicalizados que habían sido despedidos en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas

Indicó que para este año pretenden lo mismo con 55 extrabajadores, por lo que ya están en pláticas con el secretario del Trabajo (ST), Abelardo Cuellar Delgado, para lograr su reinstalación.

Afirmó que cuando llegó al cargo, encontró con “un sindicato dolido, lastimado y con desconfianza hacia su propio comité”, debido a la reestructuración que se hizo y que originó varios despidos a partir de 2014, lo cual será causó conflictos internos.

En tanto, durante su discurso en el evento, la líder de los burócratas anunció que otra de las peticiones al gobernador Miguel Barbosa Huerta, es que el 8 de Marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sea declarado inhábil para las trabajadoras.