Agua y jabón, factores importantes para combatir el Covid-19

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 una pandemia, se desató la histeria colectiva por desinformación y compras de pánico, pero los cubrebocas ni la mascarilla N95 es tan efectiva como el agua y el jabón.

De acuerdo con la Universidad de Burgos, España, los cubrebocas y el gel antibacterial pueden llegar a ser un foco de infección, ya que se el virus es capaz de adherirse a cualquier superficie gracias a su capa protectora de lípidos.

El Covid-19 se puede impregnar con facilidad a ropa, madera y la piel, pero una persona que tiene el virus en la piel no es precisamente un infectado, pues hace falta que el virus se transporte hacia alguna de las vías de entrada, como boca, fosas nasales u ojos, y la forma más común de que ocurra es con ayuda de nuestras propias manos.

La forma más eficaz de evitarlo, según la institución, es no tocar la cara con las manos y lavándolas con frecuencia, pues el jabón tiene una estructura química muy similar a su capa protectora del virus.

Las moléculas del Covid-19 buscan formar enlaces por interacciones hidrofóbicas, pero cuando el jabón hace su trabajo, de igual manera forma esos enlaces para proteger la piel.

Medias preventivas

Sin embargo, hay otro tipo de enlaces que componen al virus, los de hidrógeno que son más sólidos, y aunque la molécula de jabón ayuda a deteriorar, no podría por sí solo desintegrar al virus, pero el agua sí.

El agua tiene enlaces basados en hidrógeno, por lo tanto, junto con el jabón, lo que hacen es crear nuevos enlaces de hidrógeno, deshaciendo cualquier enlace de los dos tipos de molécula que exista del virus.

En conclusión, solamente el jabón no es suficiente, ni tampoco el agua por sí sola; si las juntas, pueden desintegrar con precisión el Covid-19 en las manos.

Alunas medidas de prevención son evitar el contacto físico con otras personas, ya sea en los saludos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz con la parte interna del codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar.

Asimismo, es importante evitar tocarse cara, ojos, nariz y boca, ya que son la puerta de entrada del virus; no viajar si no es imprescindible y no salir de casa si no es necesario, especialmente si se tiene cualquier tipo de síntoma compatible con la enfermedad.

"Si decimos que las mascarillas no son útiles es porque han habido estudios que si tienen utilidad es marginal y que, al mismo tiempo, son perjudiciales (…). Ojo: las mascarillas solo son útiles si las sabes usar muy bien, pero al mismo tiempo pueden ser un foco de infección". — UBUinvestiga (@UBUinvestiga) March 13, 2020