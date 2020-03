Panorama del Coronavirus en próximos días y violencia hacia mujeres índígenas

Las más violentadas entre las violentadas

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que la investigadora Lorena Cortés asegura que, en México, las mujeres indígenas son las más violentadas entre las violentadas.

María, una muchacha nacida en una comunidad situada a las orillas del lago de Pátzcuaro, en Michoacán, se embarazó pronto: a los 17 años. Su pareja, Raúl, era un albañil que le llevaba 20 años de edad.

Antes de dos años, los detalles de su relación quedarían consignados en una carpeta de investigación, la 1003201947110.

Para ayudar en el sostenimiento de la casa, María se dedicó a hacer laboriosos trabajos manuales: bordados tradicionales por pedido: vestidos, carpetas, guayaberas. Algunas veces, la comida no estaba lista cuando Raúl llegaba. Entonces ocurrían insultos, jalones, pellizcos, cachetadas.

En la comunidad de María, ese tipo de agresiones suelen ser justificadas —mejor dicho, normalizadas—, a través de un conjunto de frases que en 2017 recogió el “Diagnóstico Integral de Violencia contra las Mujeres”, realizado por el gobierno municipal: “Tienes que cargar con tu cruz”, “Hay que aguantar”, “Los hombres no van a cambiar”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. La fuerza de la convicción. El Partido Encuentro Social secunda la lucha anticorrupción del gobierno federal, puntualizó el diputado Jorge Argüelles, coordinador de la bancada en San Lázaro. No desaprovechó la oportunidad y encabezó junto con Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación, el foro sobre Anticorrupción y Fiscalización en México. Con el micrófono en tribuna es incontenible. Aseguró que en la lucha contra la corrupción y la impunidad “coincidimos con el Presidente de la República, somos sus aliados”. Coherente con la Cuarta Transformación, él mismo ha pedido la salida de Juan Manuel Sanz de la jefatura de Gobierno de Morelos, al verlo involucrado en sospechas de corrupción. Rectitud ante todo.

2. Anquilosado. Al senador Napoleón Gómez Urrutia lo está enloqueciendo el poder, al mandar un dictamen al Senado sobre el outsourcing y pedirle a la bancada morenista que lo apoye en sus oscuras intenciones, al grado de que el grupo legislativo pidió, a través de un escrito, no obstaculizar la actividad de las comisiones en materia de subcontratación. Su discurso es tan viejo que rechina. Dice que el neoliberalismo mancilló derechos laborales a la oscuridad de tres sexenios. Y lo más sorprendente es que, hoy, día clave para sacar el dictamen por consenso, Napo siga aferrado a no moverle ni una coma a lo aprobado en comisiones al vapor en diciembre. Alguien que le haga entender que ya no debe velar por sus propios intereses.

3. Comprometido y más. Han sido los más recientes auténticos días de furia. Las exigencias para que cese la violencia hacia las mujeres ya tienen eco en los hombres. Hay quienes sí entienden de qué va. Como el del gobierno de Chihuahua. Javier Corral, mandatario estatal, afirmó que no borrará las pintas que grupos feministas plasmaron en el edificio del Poder Ejecutivo en la capital hasta asegurarse de que “todas y cada una de las dependencias hayan recogido las manifestaciones de las mujeres de Chihuahua”, y les den solución. Felicitó a las mujeres porque el 8 y 9 de marzo encabezaron “una revolución social llamada a sacudir, a estrujar y a modificar de una vez por todas, la falsa, la denigrante cultura machista, cuya expresión más radical es el feminicidio”. Bravo.

Pemex y sus hospitales, más letales que el Covid-19

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que la cifra de pacientes muertos por haber recibido un medicamento contaminado en el hospital Regional de Pemex en Villahermosa ya va en cinco, sin que las autoridades de esa paraestatal, ni el director general, Octavio Romero Oropeza, ni el director del Hospital, José Luis Oramas Vargas, se dignen a dar públicamente la cara y a explicar este caso de negligencia criminal. Los cinco muertos eran pacientes de hemodiálisis a los que se les suministró Heparina sódica contaminada que Pemex compró a un particular de dudosa experiencia como distribuidor de medicamentos, de nombre José Roche Pérez, cuyo domicilio fiscal, resultó ser una vivienda sencilla ubicada en la calle Antonio Rullan Ferrer 208 A, en el municipio de Centro, Tabasco.

El presidente López Obrador, cuando se refirió escuetamente al tema, la semana pasada, lamentó la situación y dijo que se realizaría “una investigación para determinar las causas” y prometió que “habría castigo para los responsables” de este acto de negligencia. Sin embargo han pasado ya dos semanas desde que se reportó la primera muerte, el 27 de febrero, y hasta la fecha no se ha dado a conocer ningún resultado de esas investigaciones y mucho menos se ha señalado qué autoridades fueron responsables de la compra de un medicamento caducado y que transmitió bacterias a los pacientes que lo recibieron durante su proceso de hemodiálisis, causándoles una severa infección que les costó la vida.

La crisis de Pemex, con las cinco muertes lamentables y más de 26 casos de pacientes afectados, vuelve a poner sobre la mesa el tema de los supuestos ahorros presupuestales en la compra de medicamentos (ahorros que en el mejor de los casos fueron de 5%) y el cambio de proveedores y laboratorios que tenían años, décadas surtiendo de medicamentos e insumos a los hospitales públicos. Una austeridad mal aplicada y sospechas de corrupción llevaron a autoridades, tanto de la Oficialía Mayor de Hacienda, en la época de Raquel Buenrostro, como a los hospitales de Pemex, a adquirir medicamentos de dudosa calidad y de proveedores no certificados ni confiables, con lo que se puso en riesgo no solo los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas sino, como en el caso del Hospital Regional de Villahermosa, también su vida.

Sorprende en toda esta penosa situación no solo el silencio vergonzoso de las autoridades de Pemex, sino su poco tacto y su falta de atención a las familias de las cinco víctimas fatales, que se quejan de que no han tenido apoyo de las autoridades. Pareciera que la vida de cinco beneficiarios de su sistema de salud, no son un problema que amerite que Octavio Romero salga de su ostracismo habitual y asuma la responsabilidad de deslindar al menos quiénes fueron los responsables de comprar y de administrar a los pacientes medicamentos en mal estado; su actitud, junto con la del director del hospital, José Luis Oramas Vargas, hermano del exsenador del PRI Arquímedes Oramas Vargas, quien es cercano y fue suplente en el Senado del también priista Humberto Mayans, que recientemente fue nombrado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como consejero independiente de Pemex.

Para colmo, está el caso de la subdirectora administrativa del Hospital de Pemex, Norma Gabriela Ergaiz Zurita, quien según se comenta en Villahermosa, llegó al cargo apenas el año pasado y lo hizo presumiendo en el hospital su cercanía “de amiga íntima” del presidente López Obrador. Ella es la directamente responsable de la compra de los medicamentos y de la adquisición de la Heparina sódica caducada que ocasionó la muerte de los cinco pacientes hemodializados en el hospital. ¿Con tantos vínculos políticos y amistades y cercanías realmente habrá “castigo a los responsables” como prometió el Presidente?

López Obrador pone bajo sospecha a Manlio y a González Morfín

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que el presidente López Obrador se montó espontáneamente en el Senadogate. Le preguntaron sobre el coronavirus, pero súbitamente se desvió para hablar de espionaje y poner bajo sospecha a antiguos opositores.

Dijo en la mañanera: “Esos micrófonos los instalaron hace como 10 años, cuando se inauguró el edificio del Senado. Era presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones.

“El segundo, que fue el que hizo la contratación, era del PAN, un senador, González Morfín. Pero, además, está en actas, y de repente que aparece el micrófono…”.

* Hablamos con González Morfín. Jura que nada sabía de la existencia de los micrófonos. “Si era para facilitar el trabajo de los estenógrafos —es la versión extraoficial—, no tenían por qué informarme”, nos dijo, también, que si la instalación de los micrófonos está en el Libro Blanco de esa legislatura, es que no hay nada oscuro, recalcó. En el entorno de Beltrones confirman la versión de que los micrófonos eran para los estenógrafos. “Pero nunca se conectaron”, aseguran. Nos dicen también que por esas fechas el secretario de servicios administrativos era Rodolfo Noble San Román. Hoy es secretario de finanzas del gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral. “El responsable de dar seguimiento a los trabajos de adaptación y composturas de la nueva sede del Senado era Fernando Castro Trenti, hoy coordinador de asesores de Mario Delgado en la Cámara alta”.

* La bancada del PAN dio a conocer un informe firmado por su otrora coordinador, Damián Zepeda, que contiene los resultados de la revisión que se hizo a las instalaciones del azul en el Senado, el 26 de septiembre del 2019: Sala de Juntas, oficina del coordinador y oficina de la secretaria. “No se encontraron dispositivos activos o inactivos, alambrados o inalámbricos de transmisión de audio o video en las áreas auditadas”, concluye el informe. En la sala de juntas encontraron, eso sí, que los módulos de acceso al interior del falso plafón —donde se localizaron los micrófonos— “se encuentran manchados con huellas de manos, rastro que pudiera corresponder a la manipulación de objetos en el interior”.

La condición del estado de derecho

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que la Convención Nacional Bancaria arranca en Acapulco en momentos en que factores internos e internacionales conforman un entorno adverso para la economía nacional.

Las perspectivas de crecimiento económico para este año pasaron de pequeñas a raquíticas, por el acecho del coronavirus y la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo.

La Convención es oportunidad para diseñar acciones que permitan romper el ciclo de la contracción y emprender rutas de crecimiento.

Cualquier acción debe partir de una condición previa: la confianza de los inversionistas depende de la claridad en la aplicación del estado de derecho.

Lo dijo Luis Niño de Rivera, presidente de los banqueros, quien reconoció que imperan incertidumbre y desconfianza.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el morenista Napoleón Gómez Urrutia trama una protesta en el Senado, adonde citó a sus huestes del sindicato minero para bloquear los principales accesos y reventar la dictaminación de la propuesta de outsourcing que acordaron sus compañeros de partido, funcionarios federales, legisladores, empresarios y gremios en los foros camerales correspondientes.

Por cierto, como parte de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, que incluye a todos los partidos, se determinó reanudar hoy la sesión suspendida el 5 de marzo hasta que se concluya con los asuntos pendientes, es decir, será a morir.

QUE en la polémica por el pleito entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán, luego de que el primero aprobó la modificación de los límites territoriales quitándole miles de kilómetros a los otros dos estados, ayer Yucatán se anotó una victoria ante la Suprema Corte, donde recientemente estuvo el senador Jorge Carlos Ramírez Marín en reunión con el ministro Javier Laynez. Ante el diferendo, en Mérida hay coordinación entre los tres poderes para defender los más de 4 mil kilómetros de territorio estatal.

Evitemos el pensamiento mágico frente al coronavirus

Ricardo Raphael en su columna Política Zoom, publicada en El Universal, indica que quisiéramos pensar que el problema no es grave pero el mundo entero nos está gritando que el coronavirus nos va a provocar un daño severo en las semanas que vienen. Ayer por la mañana, la Organización Mundial de la Salud declaró que se trata de una pandemia; por la noche Donald Trump anunció que suspenderá los vuelos provenientes del continente europeo; en España los aeropuertos más importantes han cerrado y un número importante de ciudades italianas impusieron controles muy severos para evitar el contacto humano en los espacios públicos.

Sin duda, el peor panorama lo ofreció Ángela Merkel: según cifras de la canciller alemana los decesos en su país, por obra del coronavirus, podrían alcanzar la cifra de los 387 mil.

Es cierto que, mirando el mapa de la pandemia, hasta ahora el virus nos ha ahorrado dolores de cabeza. América Latina y África muestran los niveles más bajos de contagio. Sin embargo, nada asegura que esta circunstancia vaya a continuar. México no está apartado de los flujos de contacto humano que sirven como vehículo para el virus.

Los cálculos que aportó la canciller Merkel, aplicados a nuestra realidad, podrían implicar un escenario desolador. Si fuese cierto que este virus tiene capacidad para alcanzar a dos tercios de la población, esto querría decir que al menos 84 millones de personas serían infectadas por la pandemia en nuestro país.

Esto implicaría también, siguiendo el mismo cálculo que hizo Merkel, que alrededor de 600 mil personas en México podrían perder la vida por el coronavirus. El número es aterrador y sin embargo responde a dos operaciones matemáticas simples.