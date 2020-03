AMLO pide a PAN que avale reforma para derecho a apoyos sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al PAN en el Senado que “rectifique” su postura y avale la reforma al artículo 4 de la Constitución federal para incluir el derecho a los programas sociales que su gobierno creó, como las pensiones y becas.

Lo anterior, este jueves durante su conferencia de prensa matutina, en referencia a que la minuta pasó a la Cámara Alta, tras ser aprobada en la Cámara de Diputados por la mayoría de las fracciones parlamentarias, excepto la del Partido Acción Nacional (PAN).

Al respecto, el pasado miércoles el mandatario exhibió que 46 panistas votaron en contra, y 18 en abstención, lo cual generó críticas hacia el partido por parte de simpatizantes con la política presidencial.

Por ello, este día recordó que “viene el Senado y pueden tomar otra postura, a lo mejor no lo analizaron bien, no lo pensaron, no tuvieron la información y están en no apoyarnos en nada”.

En cuanto a la inversión que hará su gobierno para programas sociales del Bienestar este 2020, remarcó que será de 447 mil 834 millones de pesos, de los cuales, 129 mil 350 millones, serán destinados a la pensión universal a adultos mayores; 14 mil 197 millones, a pensiones para personas con discapacidad, y 67 mil 247 millones, a becas para jóvenes.

En tanto, habrá una bolsa de 237 mil 40 millones de pesos para atención médica y medicamentos gratuitos.

Añadió que, una vez que se promulgue la reforma, año con año va a aumentar el presupuesto para dichos programas, pues serán un derecho que deberá garantizar el Estado.