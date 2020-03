Dan 23 años de prisión a Weinstein por abuso sexual y violación

El exproductor de cine Harvey Weinstein fue sentenciado a 23 años de prisión en la corte estatal de Manhattan, en Nueva York, luego de que fuera hallado culpable de los delitos de agresión sexual y violación.

Su condena fue un veredicto histórico para el movimiento #MeToo, pues estuvo cerca del máximo de 29 años que afrontaba.

El pasado 24 de febrero un jurado lo halló culpable por agresión sexual en primer grado por hacerle sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haleyi en julio de 2006. Ese mismo día fue responsabilizado por la violación en tercer grado de la exactriz Jessica Mann, un abuso que ocurrió en marzo de 2013; se esperaba que ambas hablaran antes de que se le dictara su sentencia al productor.

Weinstein, de 67 años, fue absuelto ese día de los dos cargos más pesados que enfrentaba –entre cinco que le habían imputado– por agresión sexual predatoria y por los que podía enfrentar una pena de hasta cadena perpetua, aunque también lo exculparon del delito de violación en primer grado a Mann.

Al escuchar el veredicto, el gigante de Hollywood mostró cara de resignación y fue visto en conversaciones con sus abogados poco después. El juez ordenó que su encarcelamiento inmediato por lo que los alguaciles de la corte lo esposaron y lo sacaron de la sala.

En total, más de 80 mujeres denunciaron los abusos de Weinstein en un lapso de décadas, pese a que él lo ha negado y ha asegurado que los encuentros sexuales que tuvo con algunas de ellas fueron consensuados.

La historia de Weinstein con la justicia no terminará este miércoles con su sentencia; en una carta, la fiscalía también pidió al juez que considere otras 36 acusaciones por acoso y agresión sexual contra el exproductor de “Pulp Fiction”. Estas datan de los años 70 y no entraron en el proceso por el que será condenado.

