Con nuevo reservorio de agua, irrigarán cultivos en Zacatepec

Minera Gorrión (MG), empresa a cargo del proyecto de mina Ixtaca, e integrantes de la comunidad de Zacatepec inauguraron la primera fase un reservorio de agua, que captará hasta 5 millones de litros (5 mil metros cúbicos), para irrigación de cultivos locales.

La subsidiaria de Almaden Minerals destacó que esta obra resultó de un acuerdo con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los 53 integrantes del Grupo de Riego Pequeños Propietarios del Barrio de Zacatepec.

En la construcción, participan 16 trabajadores procedentes de la localidad y próximamente se estarán añadiendo nuevas tuberías, tanques y accesorios. Minera Gorrión tiene la plena convicción de que este tipo de proyecto conjuntos son fundamentales para empoderar a las comunidades y permitir así su autogestión y el autoabastecimiento en materia de agua.

Durante el evento de inauguración, representantes de los pequeños propietarios de Zacatepec señalaron que este reservorio “ayudará no solo a potenciar las cosechas actuales, sino a que menos de los nuestros tengan que partir de la comunidad por la falta de empleo”.

Por su parte, Daniel Santamaría, vicepresidente de Minera Gorrión y responsable del proyecto de mina, afirmó que el reservorio facilitará el acceso de las comunidades al agua, ya que “carecen de la infraestructura necesaria para tener un mejor aprovechamiento del agua de lluvia, lo que impacta en sus cultivos y ganaderías”.

Este reservorio es independiente del sistema de presas que contempla el diseño del proyecto de mina Ixtaca, con una capacidad para captar 1.8 millones de m3 de agua pluvial, misma que permitirá abastecer entre 500 y 2 mil metros cúbicos diarios, fortaleciendo la disposición de agua para la región.

La minera destacó que su proyecto Ixtaca es el primer proyecto minero en realizar una Evaluación de Impacto Social, cuando la legislación vigente no la considera un requisito, el cual concluyó en 2017 y “ha permitido profundizar en el conocimiento de las necesidades de las comunidades”.

Resaltó que Zacatepec es una de las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto de mina Ixtaca y cuenta con una población de aproximadamente 240 habitantes.

Espera resolución de Semarnat sobre MIA

En otro tema, la minera refirió que está atenta a la resolución del trámite correspondiente a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat.

Desde octubre de 2019, la autoridad mantiene pendiente de resolución este trámite, en tanto continúe sin sentencia definitiva el amparo que interpuso en 2015 un ejido en contra de las concesiones mineras originales otorgadas a la empresa.

MG ingresó el pasado 4 de febrero de 2020 un “incidente por exceso” ante el juzgado a cargo del caso, el cual ha sido aceptado para estudio y resolución.

Ello, dado que la Semarnat no forma parte de este amparo y la empresa asegura que actualizó en su momento su sistema de concesiones de tal manera que no se afectaran los terrenos del ejido en cuestión, el cual no forma parte del área de influencia del proyecto ni del Sistema Ambiental Regional objeto de la MIA del proyecto.

Asimismo, la empresa sostiene que nunca ha realizado actividades mineras en los terrenos de esta población y ha reiterado que tampoco los hará a futuro.

Remarcó que el amparo señala a instituciones del poder Ejecutivo y Legislativo, por lo que considera que, en el fondo, los promoventes buscan reformar el sistema de concesiones mineras en México, “provocando para ello litigios ajenos que involucran a los títulos legalmente otorgados a empresas como MG”.

En este sentido, indicó que, si bien la resolución judicial de abril de 2019 dio la razón a los quejosos, ella la impugnó como tercera parte interesada, tras lo cual el caso fue turnado al Tribunal Colegiado correspondiente, sin que haya aún una resolución que cause efectos definitivos sobre los títulos de concesión del proyecto Ixtaca y otros muchos en el país.

Resaltó que, si la resolución es definitiva, “podría implicar enmiendas a la Ley Minera y que pudieran sugerir que todos los títulos de concesiones desde 2001 fueran declarados ilegales”.