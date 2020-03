Gobierno Estatal olvida a migrantes; piden diálogo

*El Instituto de Atención a Migrantes no funciona, asegura la CBO

Roberto Bravo Rodríguez, oriundo de Coatzingo, Puebla, es el Presidente del Consejo Binacional de Organizaciones (CBO) con sede en California, Estados Unidos.

Con más de 30 años de residencia en el vecino país del norte y activista desde el año 2003, es muy claro en su postura y asegura que el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), a cargo de Ixetl Romero Morales no ha convocado a los dirigentes de organismos migrantes de EU .

En reunión con columnistas en el Hotel Aristos del Centro Histórico, habló de los proyectos que tiene su organización. Calcula que a la fecha residen en California cerca de 800 mil poblanos, de los cuales son muchos que residían en Nueva York y han salido para el oeste por las políticas de Donald Trump. Estas son sus apreciaciones:

-Lo único que ha valido la pena de que ha hecho el Gobierno del Estado son la expedición de licencias de conducir y la realización de los llamados Encuentros Familiares.

-Ixetl Romero Morales no ha convocado a los dirigentes de grupos migrantes. No avanzamos, no hay director de la Casa Puebla en Los Ángeles. El anterior encargado, Eric Hernández, acaba de renunciar porque no recibía ninguna instrucción.

-Los dirigentes hemos buscado acercamiento con el Gobierno de Miguel Barbosa y no hemos tenido respuesta a peticiones hechas a funcionarios menores.

-Las denominadas Casa Puebla en los EU, no funcionan porque ofrecen los mismos servicios que los Consulados. Se requieren nuevos servicios. Además en Nueva York no hay director.

-Pedimos, por ejemplo, llevar Notarios Públicos a los EU para que las propiedades de los migrantes queden en manos de familiares y no se pierdan.

-El Gobierno Federal eliminó el programa de obras en estados llamado 3 x 1. Zacatecas reimplantó el 2 x 1 con migrantes. De Puebla no sabemos nada.

-Queremos trabajar con el Gobierno del Estado, pero no somos tomados en cuenta, estamos en el limbo, en el abandono. Pedimos un diálogo respetuoso.

-Tenemos problemas con las Oficinas del Registro Civil, pues piden que los migrantes hagan sus trámites en Puebla y de manera personal. ¡Se imaginan obtener un acta de defunción de un migrante muerto!

-En cambio, con las oficinas del Instituto del Deporte, tenemos la promesa de su dirigente Yadira Lira de apoyarnos en la Copa Encinar Ahuatempan, un torneo de futbol de niños que abarcará los municipios de Santa Inés Ahuatempan, Coatzingo, Molcaxac, Amozoc y Tepatlaxco y luego llevarlos a los EU.

Tras señalar que espera el apoyo y una respuesta positiva para él y otros dirigentes de migrantes, por parte del Gobierno del Estado, Roberto Bravo presentó a uno de sus acompañantes, Sergio Castro, El Charro de la Rosa Blanca, oriundo de Apatzingán en el Estado de Michoacán, quien es cantante en EU.

Inaugura obra Soraya Córdova

La dirigente del Movimiento Antorchista en Puebla Capital, Soraya Córdova Morán, inauguró en compañía de vecinos de la colonia Ampliación San Miguel Espejo la red de electrificación que beneficiará a 300 familias que carecían de este servicio desde hace más de 10 años.

Como fruto de la gestión de los vecinos organizados en las filas del antorchismo, a través de un evento cultural y en un ambiente cálido, los vecinos recibieron a la lideresa social, quien recorrió con ellos las calles donde ahora cuentan con alumbrado público, le externaron su agradecimiento por encabezar la demanda que había sido desechada por autoridades gubernamentales anteriores.

Durante el acto, Soraya Córdova afirmó que «ustedes son el testigo fiel de cómo, cuándo se organiza la gente y persiste en su intento, logra lo que se propone. Los quiero felicitar porque ya logramos esta obra que sin duda es prioritaria e imprescindible para ustedes».

Reiteró que el Movimiento Antorchista no anda buscando puestos para sus dirigentes porque lo que hace es organizar a la gente, solventar sus necesidades. Con Antorcha, los pobres nos juntamos para ir a pelear y atender las necesidades. En la zona hace falta agua potable, clínica de salud y pavimentación de calles, indicó.

En fin, como escribió Alfonsina Storni (Argentina, 1896-1938), en su poema Golondrinas:

Oh! ¡Pobres golondrinas que se van a buscar

como los emigrantes, a las tierras extrañas,

la migaja de pan!

¡Golondrinas, llegaos! ¡Golondrinas, venid!

¡Venid primaverales, con las alas de luto

llegaos hasta mí!

