Se actuará contra quien cometió anomalías al clasificar contratos: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se fincarán responsabilidades contra quienes hayan estado atrás de clasificar la información de contratos y expedientes en administraciones pasadas, pues “eso no fue todo lo que hicieron, pero si muy grave”.

En entrevista, el mandatario poblano comentó que con la acción de máxima publicidad que se hizo a 99 documentos se levanta la reserva de información que se tenía, con lo que los ciudadanos podrán conocer la manera en que se firmaron y lo que contiene.

Refirió que “todas las irregularidades cometidas” ya lo sabe la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que se encargará de armar los expedientes y posteriormente proceder, por lo que reitero que será por la vía penal y administrativa.

Precisó que se están encontrando cosas que no estaban como clasificadas, sino que o desaparecieron o están ocultas, o expedientes que se llevaron, al recordar que tan sólo de obras de infraestructura fueron 66 los contratos que estaban clasificados.

“Esto es lo que hay ahí, lo que encontramos, ya no hay reserva de ninguna naturaleza, no es todo lo que debería saber la ciudadanía, pero estamos en un proceso de recabar de lo que se llevaron, por eso la función Pública ya tiene todo desde hace rato, porque estaban clasificados para cualquier interesado, no para la autoridad”, pronunció.

Al ser cuestionado sobre si levantar la información de los contratos es la antesala para que se actúe contra exfuncionarios como se ha hecho a nivel federal, respondió que es para que los ciudadanos lo sepan, pues era una exigencia desde hace años.

Asimismo, Barbosa Huerta dijo que el Sistema Estatal Anticorrupción y de Transparencia no han funcionado de manera correcta, por lo que es necesario que se mejoren ambos para que den los resultados que se necesitan.

Fiscalía para estudiantes se presentará el martes

En otro tema, el titular del poder Ejecutivo comentó que el próximo martes se presentaría la Fiscalía Especializada para la comunidad universitaria, misma que en caso de que sea necesaria financiar, el gobierno del estado dará recursos para ello.

En cuanto a quién será el titular de dicho organismo, manifestó que es una decisión que está en manos del Fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, ya que es una facultad le que compete a él y que tendrá que evaluar con los propios estudiantes.

«Si hay necesidad de apoyar a la Fiscalía General para la creación de la Fiscalía Especializada en Estudiantes se apoyará por parte del gobierno del estado, pues la Fiscalía ya cuenta con un presupuesto pero si hay necesidad de los recursos económicos claro que sí», señaló.

Ante la pregunta de que si se investigarán las denuncias de acoso que dieron a conocer los universitarios, Barbosa Huerta manifestó que el gobierno del estado no puede hacerlo porque es un tema interno de las instituciones, aunque con la nueva fiscalía se podría actuar al respecto.

Y es que, señaló, para ello será creada la Fiscalía Especializada, misma que en todas las anomalías y delitos que se cometan contra universitarios tendrá que investigar, al tiempo de señalar que las acciones implementadas en conjunto con los universitarios es para el bien de toda la sociedad y como gobierno deben garantizar el correcto funcionamiento de la seguridad.

«No dejan de ser delitos y por tal motivo hoy mismo pueden ser investigados, otros reclamos que han sido dentro de otros campus universitarios, pues eso es parte de investigaciones que puedan resultar ya en estos procedimientos», concluyó.