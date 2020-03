Apoyar las causas de las mujeres se inscribe dentro de un valor que cada vez cobra más vigor entre la gente.

En este espacio resaltábamos que el año 2019 en nuestro país había sido uno de los más sangrientos para las mujeres, pues de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se contabilizaron 976 presuntos delitos de feminicidio y en 48 días de 2020 habían sucedido 265.

No olvidemos diversos hechos que han suscitado demandas para atender la violencia de género, los más representativos por su impacto nacional han sido: la muerte de menores y mujeres en Bavispe, Sonora y; el asesinato de una niña y una mujer en la CDMX.

Los estados con más feminicidios en enero de 2020 fueron: Nuevo León, Puebla, Estado de México, Ciudad de México y Chiapas. ¿Quién ha condenado y se ha solidarizado con las mujeres que levantaron la voz?

La palabra solidaridad tiene su origen en el vocablo latín “solidus” y significa “solidario”. Se entiende por solidaridad al apoyo o la adhesión circunstancial a una causa o al interés de otros, por ejemplo, en situaciones difíciles.

Hasta donde se conoce, se han solidarizado con la causa de las mujeres algunos gobiernos estatales y municipales, empresas privadas, partidos políticos y personajes de fama pública, por citar genéricamente algunos casos; hasta grupos que tradicionalmente no son compañeros de lucha de las mujeres han manifestado su simpatía.

Por supuesto que hay gobiernos y personas que no se solidarizan, no obstante, México no puede abstraerse de la práctica de ese valor universal pues en el mundo ha habido y hay muchas causas que despiertan solidaridad, algunas son humanitarias otras más de orden político.

El célebre poeta cubano José Martí expresó: “Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen”.

@EduardoGarci18

5 de marzo de 2020

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.