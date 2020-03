Pese a no prevenir contagios, Comuna dará cubrebocas a empleados

A pesar de que especialistas aseguraron que cubrebocas no sirven para prevenir contagios por Covid-19 y recomendaron mejor lavarse las manos, el ayuntamiento de Puebla los entregará a sus mil 800 trabajadores de campo y atención ciudadana.

Así lo dijo en entrevista el secretario de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, quien indicó que será hasta el jueves cuando entreguen los cubrebocas a los empleados de la Comuna que realizan su trabajo afuera de instalaciones municipales.

Lo anterior porque el funcionario puntualizó que dichos trabajadores son “los de mayor contacto con la gente”, aunque también se analiza darlos al resto de empleados del ayuntamiento.

Sin embargo, de acuerdo con expertos, el uso de cubrebocas únicamente tiene que ser para gente contagiada o que registra síntomas del Covid-19, por lo que se recomendó no comprarlos para personas sanas, pues únicamente incrementa su demanda y con ello su precio, además de que no cumple su propósito de prevención en gente no portadora del virus.

Además, los cubrebocas desechables únicamente tienen una vida útil de cuatro horas, aproximadamente. También se debe precisar que el pasado martes, la Secretaría de Educación de Puebla descartó suspender actividades ni restringir el saludo entre personas, así como tampoco se hará obligatorio el uso de cubrebocas en las más de 12 mil escuelas de educación básica, a pesar de que el 28 de febrero el titular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez, confirmó que era obligatorio el uso de gel antibacterial y cubrebocas.

“En cuanto pudiéramos registrar algún probable caso también a través de Secretaría de Administración y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene daremos acompañamiento para que acuda ante las instancias sanitarias correspondientes”, sostuvo Rodríguez Juárez.

Se debe mencionar que, de acuerdo con un recorrido realizado por Ángulo 7, los poblanos han manifestado poca preocupación al no hacer caso de las recomendaciones del sector salud, pues incluso consideraron que el virus no llegaría al estado.