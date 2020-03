Coordinador de Sembrando Vida presentó renuncia; la rechacé: AMLO

El coordinador nacional del programa Sembrando Vida, Javier May Rodríguez presentó su renuncia por un conflicto de facultades con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador la rechazó.

Así lo confirmó este martes el mandatario, durante su conferencia de prensa matutina, donde aseguró que conciliará a las partes y que May Rodríguez permanecerá en su cargo del programa insignia del gobierno federal.

Al preguntarle sobre la causa de la renuncia, también admitió que derivó de un decreto de la Secretaría de Bienestar por el cual se le retiraba atribuciones para planear, programar, ejercer y comprobar todo el presupuesto aprobado y ejercido para Sembrando Vida.

Sin embargo, el lunes May Rodríguez dimitió del cargo acusando que ya no existían “las condiciones para seguir al frente”, pues, con un nuevo decreto, Albores González “abrogó unilateralmente las facultades requeridas para operar dicho programa”.

Sobre este tema, el presidente enfatizó “que ese decreto no fue consultado, no se me presentó y se va a revertir, como también no va a haber la renuncia”.