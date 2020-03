Abren archivos secretos de Pío XII y empresas huyen de Guanajuato por violencia

Los boletines de prensa del terror

Héctor De Mauleón en su columna En Tercera Persona, publicada en El Universal, indica que el 22 de abril de 2018 autoridades policiacas del Estado de México localizaron en el municipio de Zumpango el cuerpo de un hombre descuartizado. A su lado había un mensaje escrito con mayúsculas: “VENIMOS POR TODAS LAS AUTORIDADES DEJEN DE PROTEGER MUGROSOS O LES VA A PASAR LO MISMO. ATTE: LA BARREDORA”.

Durante los meses siguientes —junio, julio, septiembre— narcomantas que indicaban la presencia de La Barredora, cuyo bastión se encuentra en el puerto de Acapulco, fueron halladas en diversos puntos del Edomex: Toluca de Lerdo y Xonacatlán, entre otros municipios.

Dichas narcomantas anunciaban una “limpia” de secuestradores y extorsionadores, y lanzaban amenazas contra integrantes del grupo que domina las actividades criminales en la mayor parte de la entidad: La Familia Michoacana.

Simultáneamente, en otros municipios, aparecieron mantas presuntamente firmadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG.

Un año después, el 23 de octubre de 2019, ese cartel amenazó a una regidora de Morena: “QUE PASO MI REGIDORA LE VOY A DAR HASTA LAS 10 DE LA NOCHE PARA QUE MARQUE Y SE ALINIE CON MI GENTE DE LO CONTRARIO VA A SER LA PROXIMA REGIDORA MUERTA… VARIOS DEL GABINETE YA SE ALINIARON”.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, señala que 1. No todo es grilla. El gobernador Luis Miguel Barbosa presentó la Agencia de Energía del Estado de Puebla, la cual prevé que todos los poblanos tengan luz y cubrir la demanda de servicio de las empresas locales, con el desarrollo de proyectos de energía renovables. “Es un proyecto que está diseñado para funcionar con propósitos económicos que generen inversión, que la inversión genere crecimiento económico, que el crecimiento económico genere combate a la pobreza y combate a la desigualdad”, precisó el mandatario. Se invertirían 20 mil millones de pesos en planes de energía solar, eólica, geotérmica e hídrica y de gas natural. Con su equipo de colaboradores trabajando al cien, el gobernador tendrá un problema menos y un acierto más.

2. Descalabro. Cuando José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, pensó que en su administración todo iba color de rosa, se equivocó. Dejó de pagar a los maestros y ya paga las consecuencias. El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Educación, indicó que se trataba de un retraso de la Federación. No le creyeron y estalló un paro de escuelas de tiempo completo. Noventa mil estudiantes de educación básica se verán afectados, luego de que maestros que atienden horarios extendidos en mil dos escuelas iniciaron el paro escalonado e indefinido, pues el adeudo de sus salarios data desde inicios de año, aseguró José Orona, uno de los inconformes. Aun así, el gobierno de Rosas Aispuro amagó a los maestros que realicen alguna manifestación faltando a clases, pues “habrá repercusiones sobre su salario”. Eso es gobernar a topes, como borrego.

3. Los números no mienten. Las balas tampoco. Hace tres años, Guanajuato era el octavo estado del país con más asesinatos. Hoy lidera la lista. Las consecuencias de la violencia ya tienen efectos en su economía, pues un puñado de empresas ya busca otras ciudades para establecerse. El territorio gobernado por Diego Sinhue Rodríguez sufre, además, ventas bajas y desempleo por extorsiones. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se cometieron en Guanajuato cuatro mil 494 asesinatos, de los cuales dos mil 775 fueron dolosos: ésta es la cifra más alta a nivel nacional. Es por esto que empresarios guanajuatenses buscan otros horizontes. Está decidido, se van. El gobernador, haga lo que haga, no los recuperará. Acaso ni le interesan.

Siguen gastos suntuosos de empresas ligadas a Odebrecht

Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras, publicada en El Universal, indica que en las investigaciones financieras del caso Odebrecht, el Gobierno federal investiga a varias empresas que tuvieron vínculos y tratos comerciales con la compañía brasileña acusada de sobornar con 12 millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto.

Para rastrear la actividad de esas empresas y su vinculación con la trama de corrupción de Odebrecht se revisan los “gastos suntuosos” de algunos de sus dueños y accionistas, cuyas cuentas y gastos están siendo revisados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

El mecanismo, similar al que se utilizó para seguirle la pista al dinero público desviado por Javier Duarte en Veracruz, consiste en revisar las compras y gastos realizados por los empresarios en cuestión en agencias de autos de lujo, joyerías de alta gama, bienes raíces, viajes al extranjero, etcétera.

Y en esa labor minuciosa, casi obsesiva, que se dirige desde la oficina del titular de la UIF, Santiago Nieto, en coordinación con el SAT, se están revisando a detalles los gastos y operaciones reportados tanto por personas vinculadas a las investigaciones de Odebrecht como por algunos de los negocios donde se realizan esos gastos y compras de lujo.

Las investigaciones, en ese sentido, según nos confirman fuentes muy cercanas a Hacienda, están llevando al SAT y a la UIF a hacer una compulsa en las principales joyerías de México, en concreto en dos de los negocios más exclusivos de ese sector que están ubicados en la avenida Masaryk, en Polanco.

A estos dos negocios que venden joyería de alta gama se les está abriendo un expediente para verificar los gastos de algunos de sus clientes, sobre todo cuando éstos estén vinculados a alguna investigación federal, ya sea que se trate de personas políticamente expuestas o de empresarios.

La cólera de Andrés

Francisco Garfias en su columna Arsenal, publicada en Excélsior, señala que le dolió al presidente López Obrador darse cuenta de que, en la tierra que lo vio nacer, hay descontento entre sus paisanos más vulnerables, no sólo con el gobierno municipal y estatal —ambos de Morena, ambos abucheados—, sino también con el federal.

En sus narices sostuvieron, en Macuspana, que los apoyos federales no llegan. Por lo menos no a todos los destinatarios anunciados. Ni becas para los jóvenes ni apoyos a los viejitos, a los discapacitados, ni las entregas directas al campo.

Tampoco hubo el tan cacareado “borrón y cuenta nueva” en las cuentas de luz para todos sus paisanos, como anunció el Presidente en exclusiva para Tabasco.

La cara se le descompuso durante la presentación, en San Carlos, del Programa de Mejoramiento Urbano y Diálogo con los Pueblos Indígenas de Tabasco.

El tono se volvió ríspido. La sonrisa desapareció. Ni en el voto a mano alzada obtuvo la unanimidad acostumbrada. No fueron pocos los que levantaron la mano en contra cuando les pidió que se manifestaran los que no les cancelaron la deuda de electricidad. Se le veía colérico, impactado, incrédulo. “A veces por la grilla, por la politiquería, pareciera que no estamos haciendo nada…”, se quejó.

El show y las turbulencias

La columna Pepe Grillo, publicada en La Crónica de Hoy, indica que preocupado porque el tema de la rifa del avión presidencial TP 01 va rumbo a páginas interiores y espacios secundarios, López Obrador quiere relanzarlo.

Se le ocurrió una idea para alborotar a la fuente que cubre la mañanera: Hacer una de las conferencias en el interior del avión.

El Ejecutivo juró y perjuró que nunca se subiría, pero ya cambió de opinión. Está dispuesto a subirse a la aeronave con tal de regresar el tema a las portadas.

Igual y hace un simulacro de despegue y que los reporteros se abrochen los cinturones porque el capitán, o sea él, prevé turbulencias en el recorrido.

Podría incluso repetir aquello de que están abordo de un avión que ni Obama tenía. En suma, que el show continúe.

La columna Trascendió, publicada en Milenio, señala que el Vaticano, con todo y Francisco indispuesto, abrió por primera vez algunos de sus archivos secretos sobre Eugenio Pacelli, mejor conocido como Pío XII, señalado de omisión en el Holocausto y llamado a menudo El papa de Hitler, a partir de la polémica biografía del británico John Cornwell, publicada en 1999. El obispo de Roma en funciones autorizó en 2019 la operación, que adelanta ocho años la apertura natural de esas miles de delicadas fojas, y apuntó: “La Iglesia no le teme a la historia”.

Que la Cámara de Diputados hizo finalmente justicia a 462 trabajadores de limpieza que por años sufrieron los abusos del outsourcing y, a partir del 1 de marzo, quedaron incorporados a la estructura laboral del órgano legislativo. La contratación del personal, con todas las prestaciones de ley, fue en gran parte consecuencia de la gestión iniciada hace más de un año por el coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, y respaldada por el líder parlamentario de Morena, Mario Delgado, ante el Comité de Administración para obtener y asignar los recursos correspondientes.