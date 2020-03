Militantes de Morena en Puebla piden unidad y respaldar a Ramírez

Militantes de Morena en Puebla se sumaron al nuevo dirigente nacional interino Alfonso Ramírez Cuellar, a la par de hacer un llamado a la unidad para el proceso electoral de 2021, pues señalaron que el partido no es de grupos, sino “de la gente”.

En rueda de prensa, integrada por el presidente del Consejo Estatal, Saúl Papaqui Hernández, el diputado federal Alejandro Carvajal Hidalgo, los regidores José Iván Herrera Villagómez y Jorge Iván Camacho Mendoza manifestaron que hay morenistas que están “mostrando una actitud sectaria y patrimonialista”.

Mencionaron que Gabriel Biestro Medinilla, presidente del Congreso local, así como Eric Cotoñeto Carmona, no se han pronunciado sobre la nueva dirigencia interina, por lo que les pidieron que cierren filas y en lugar de confrontar, se genere unidad.

Sin embargo, afirmaron que Cotoñeto Carmona no ha mostrado su afiliación morenista, por lo que criticaron que en el anterior proceso de renovación, que no se concretó, buscó tener mayoría de consejeros.

Esto porque señalaron que con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que validó el nombramiento de Ramírez Cuellar, se da “el inicio de una nueva etapa en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Se debe entender que Morena no tiene un dueño o pertenece a un grupo político, sino que se necesita de todos los liderazgos y militantes para fortalecer su estructura y concretar la cuarta transformación en Puebla, además de cara al proceso de 2021”, pronunciaron.

Con fallo del Tepjf, Morena debe reorganizarse

Manifestaron que es importante que Morena se reorganice y se renueve, por los nuevos tiempos que vienen; después de la designación nacional, afirmaron, debe fortalecerse, pues fue “mucho tiempo” de confrontación que no permitió hacer una renovación.

Respecto a la gestión de Mario Bracamonte González comentaron que mientras no haya una notificación del CEN que confirme su relevo, seguirá siendo delegado con funciones de presidente como lo ha sido en los últimos meses.

“El partido no puede ser estático, lo que se hizo en estos procesos anteriores de Morena fue rescatar un espíritu democrático, un espíritu de participación y tomar en nuestras manos las decisiones que nos tocan, Morena no se merecía esto y no se iba a permitir que fuera secuestrado por un grupo sectario», comentaron.