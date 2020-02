En Puebla, afines a Polevnsky acatan fallo a favor de Ramírez Cuéllar

En Morena de Puebla, los que son afines a la ahora exdirigente nacional, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, serán institucionales y aceptarán a Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente nacional interno de ese partido tras fallo de la Sala Superior del Tepjf.

Así lo dio a conocer el líder de la bancada morenista en el Congreso del estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien sostuvo que el tribunal federal válido un acto de ilegalidad, “pero no hay más que decir, no compartimos el sentido de la resolución, pero no se puede más que acatarlo”.

No obstante, dijo que había situaciones de estatutos que indicaban que el Comité Nacional era el que debía convocar a los congresos, pero eso no se cumplió así.

Descartó que ocurra una persecución en contra de los grupos que apoyaron a Polevnsky Gurwitz, al señalar que a diferencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Morena no hay tales.

Respecto a los cambios de dirigencias estatales y que a decir de Ramírez Cuéllar para dar cumplimiento a la resolución judicial se debe hacer mediante encuestas, Biestro Medinilla respondió que deberán esperar a lo que se indique desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En otro tema, avaló las marchas que realizan estudiantes de la BUAP y de la Upaep para condenar los asesinatos de tres estudiantes de medicina en Huejotzingo, porque ahora existe plenorespeto a la libertad de expresión, lo cual no ocurría antes y eran reprimidas.