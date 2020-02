Economía de BUAP va a paro activo; no servirá a gobierno ni a rectoría, afirma

Al declararse en paro activo, la Asamblea de Economía de la BUAP acordó que no permitirá que los intereses del rector Alfonso Esparza Ortiz ni de organismos gubernamentales ejerzan poder en las decisiones tomadas por los estudiantes de la facultad.

A las 9 de la mañana, llegaron alrededor de 60 estudiantes de la facultad para hablar sobre las movilizaciones de la máxima casa de estudios en torno al asesinato de los tres universitarios (dos de la Upaep y uno de la BUAP) asesinados en Huejotzingo.

En las palapas de la facultad, ubicada en Ciudad Universitaria (CU), votaron para elegir a quien los representará en Medicina –donde estudiaba Francisco Javier Tirado, una de las víctimas—y que fue donde iniciaron los paros.

Lo anterior porque un «representante» de Economía en la asamblea de general de Medicina se apersonó así el miércoles, pese a que no fue votado por nadie y aunque se tomó el acuerdo de nombrar a otra persona, aquel estudiante dijo que no puede ser relegado.

Los integrantes de la asamblea dejaron en claro que no buscan confrontarse, sino ponerse de acuerdo como facultad, por lo que se declararon en paro activo que continuará este viernes.

Otros de los puntos acordados fue no permitir cualquier acto que favorezca a la rectoría en turno ni al gobierno estatal, los cuales actualmente se encuentran en conflicto por intereses ajenos al de las actuales movilizaciones estudiantiles.

Tampoco, servir al rejuego político entre los ya mencionados, aclarando que las decisiones que se tomen serán en torno a la discusión dentro de la facultad y no de la espontaneidad de la guerra política, además de que, como Facultad, no se sumará o respaldará ninguna actividad que no sea previamente consensuada por estudiantes reunidos en asamblea.