App para reportar outsourcing ayudará a regular empresas: contadores

La aplicación “Mundo Laboral” que lanzó la Secretaria del Trabajo (ST) ayudará a regular a las empresas que mantienen el esquema outsourcing para sus empleados, además de que dará garantías a éstos de sus prestaciones y de que se paguen los impuestos de ley.

Así lo manifestó, en rueda de prensa, Luis Hugo Torres Omaña, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores, quien indicó que la obligación de los mexicanos es contribuir al gasto público, por lo que al no hacerlo se incumple con la ley.

Refirió que con la iniciativa de la dependencia estatal se podrán sancionar a las firmas para que terminen con “esta mala práctica”, lo cual va a la par de la reforma que se impulsa desde el Senado para catalogar como delincuencia organizada a quien siga con la vía de la subcontratación.

No obstante, consideró que podría vulnerar a las que sí cumplan con pagar sus impuestos y que no hacen uso del outsourcing, porque cuando se trata de regular este tema “de pronto en el camino” se puede perjudicar a terceros.

Comentó que las medidas tomadas por las autoridades se apegan a la ley, sin embargo, para erradicar el problema que ha significado la operación de empresas de outsourcing, no solo en Puebla, sino en el país, la solución es garantizar el cumplimiento de las obligaciones patronales y los derechos de los trabajadores.

Suspensión de sellos afectará a empresas

Por su parte, Manuel Méndez Rosales, presidente del Colegio de Contadores, manifestó que la nueva disposición del gobierno federal de suspender los sellos digitales por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT) podría afectar ingresos y hasta a trabajadores.

Y es que, dijo, al no emitir facturas no pueden comercializar los productos o servicios, que derivada en no ingresar recursos que a la postre generaría que empresas cierren.

Aunque no precisó el número de firmas que se tienen en el estado, mencionó que de acuerdo con información del SAT, hasta junio de 2019 se reportó 265 empresas con operaciones fantasmas.