AMLO afirma que hay preparación ante coronavirus; Salud mitigará daños

Ante la alta posibilidad de comiencen a confirmarse casos de enfermos por el nuevo coronavirus (Covid-19) en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está preparado para esta contingencia y pidió no invocar males al país.

En tanto, la Secretaría de Salud (SS) planea implementar una estrategia de mitigación de los daños por contagios del virus, no de contención de estos, pues señaló que son inminentes.

Este jueves, durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario admitió que la llegada del virus podría tener efectos negativos, tanto en la población como en la economía, pero resaltó que en el sistema de salud hay “muy buenos médicos” y “no se ha registrado ningún caso”.

Atenúo que, anualmente, hay 15 mil muertes por influenza en México, mientras que las, por el nuevo coronavirus, “se habla de dos mil 500 pérdidas de vidas humanas, o sea, tenemos que atender el asunto, pero no exagerar, prevenir”.

“Que no haya pánico y no suceda lo que pasó con la influenza, que se exageró, pero fue mal manejado; nos afectó económicamente”, pidió

En este sentido, criticó que en un “portal de estos financieros” leyó un comentario respecto a que el dólar llegaría a costar 100 pesos a causa del arribo del nuevo coronavirus, pues acusó que hay quienes quieren que le vaya mal al país por diferencias ideológicas con su gobierno.

Asimismo, se pronunció en contra de que autoridades en Cozumel, Quintana Roo, hayan negado, en un primer momento, que un crucero italiano atracara en este puerto por llevar a bordo a un pasajero con síntomas de coronavirus.

“Vamos a suponer -que no es cierto o no está demostrado- que vengan afectados. Bueno, entonces: Váyanse, aquí no los podemos atender’. ¡Cómo no! ¿Por qué esa paranoia? Eso nunca, nunca se puede permitir”, expuso.

En conferencia de prensa posterior, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, detalló que ya existen protocolos de mitigación de daños ante los posibles primeros contagios del virus.

“No existe aspiración de contener el traspaso o propagación de la enfermedad; se aspira a limitar el daño, proteger a la población más vulnerable, garantizar la pronta y eficaz atención de casos”, aseveró.