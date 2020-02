Van 12 concesiones de transporte revocadas por no acudir a pase de revista

En lo que va del pase de revista del transporte público, la SMT ha iniciado el procedimiento de revocación de 12 concesiones por incumplir con la modernización, además de que 58 han sido remitidas al corralón durante los operativos.

Lo anterior, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), que indicó que, a la fecha, se han revisado mil 113 unidades en la capital poblana, de las 5 mil 900 que circulan sólo en la Angelópolis, es decir, apenas el 18.8 por ciento del total.

En el caso de las concesiones que serán revocadas, tres son de la Línea Puebla-Cholula, dos de Coordinados San Jerónimo, dos de la ruta 2000, una de la 9, otra de la 76, una de la 46, otra de la 49 y otra de Autotransporte Gama.

Algunas procedieron porque no acudieron al pase de revista a pesar de ser llamadas por la dependencia, incumplir con los compromisos de modernización de las unidades y por exceder el tiempo de antigüedad prevista en la ley para dar servicio.

En lo que respecta a las 58 unidades del transporte público y mercantil que han sido enviadas al corralón, fue por no cumplir con las medidas de modernización, y 46 más han sido infraccionadas durante los operativos realizados por los delegados de la SMT.

Entre las irregularidades encontradas para las sanciones están no contar con póliza de seguro vigente, el conductor no presentó licencia vigente, no contar con velocímetro, alteración de tarifas autorizadas, circular sin placas.

Tampoco presentaron su dictamen de gas vencido, no presentar el padrón de choferes de manera trimestral, no contar con la tarjeta de circulación, brindar el servicio sin las placas correspondientes a la unidad o estar fuera de ruta y pirata.

Revisión en el interior a partir de marzo

La SMT señaló que del 13 al 21 de febrero se realizaron 22 operativos en diferentes puntos de la capital, esto luego de que venció el plazo para que los concesionarios mejoraran sus unidades derivado el aumento de la tarifa de 6 a 8.5 pesos que entró en vigor en octubre.

La primera etapa del pase de revista vehicular es para unidades de la capital poblana del 13 al 28 de febrero, de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que a partir del 2 de marzo, iniciará una segunda fase para las del interior del estado.

Es necesario mencionar que el titular de la SMT, Guillermo Aréchiga Santamaría, indicó que en total son 14 mil 300 las unidades que tienen concesiones, de las cuales el 58.7 por ciento, que corresponde a 8 mil 400, está en municipios fuera de la capital.