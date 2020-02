ASF detecta anomalías en cursos para docentes con costo de 15 mdp en Puebla

En 2018, el gobierno de Puebla erogó 15 millones 936 mil pesos para la impartición de 23 cursos de capacitación pero no se acreditó que los participantes fueran docentes; además, otros 2 millones 161 mil pesos fueron para 54 paquetes de material de los que no se sabe quién los tiene.

Lo anterior de acuerdo con la tercera entrega de la cuenta pública 2018, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según este informe, respecto al gasto en los cursos de capacitación no se acreditó que los participantes correspondieran a docentes que presten servicios de educación básica ni que los ponentes contaban con la capacidad para brindar la capacitación, aunado a que en dos de las sedes donde se impartirían 11 cursos, manifestaron que, en sus archivos, no se cuenta con registros de que se hayan prestado o rentado sus instalaciones para los servicios de capacitación.

En el tema de los paquetes de material didáctico de los que, para demostrar su distribución, presentaron listados que contienen el nombre de los directores de los planteles y su firma, no obstante, dichos listados no especifican el material que fue entregado, aunado a que, como resultado de las visitas de verificación a seis escuelas, los directores no reconocieron como suyas las firmas asentadas en dichos listados.

Adjudicaciones en la opacidad

También se señaló que los procedimientos de adjudicación (del material educativo) se llevaron a cabo con discrecionalidad y opacidad, ya que se identificó que éstos se concentraron en 30 participantes, los cuales tienen relaciones comerciales entre sí, además de que dos de ellos tienen socios en común y tres contaban, al momento de la adjudicación, con los mismos domicilios fiscales, lo que evidencia que los participantes actuaron en una presunta confabulación para lograr al menos una de las adjudicaciones cada uno de ellos, así lo señaló la ASF.

Es necesario mencionar que en el documento se especificó que dichos recursos fueron erogados a través de la Autoridad Educativa Local (AEL) en el estado de Puebla.

Asimismo, el organismo fiscalizador determinó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado de Puebla hizo pagos a trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a educación básica y normal, por lo que en total el monto a aclarar sería de 8 millones 270 mil 968 pesos con 71 centavos.

Cabe mencionar que la ASF detectó pagos injustificados por 51 millones 159 mil 900 pesos en la construcción de la Línea 3 (CAPU-Valsequillo) de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).