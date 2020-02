Antorcha pospone marcha; esperará resolución del TEEP sobre registro

Juan Manuel Celis Aguirre, dirigente estatal de Antorcha Campesina, anunció que pospondrán la marcha que habían anunciado para el próximo 27 de febrero, debido a que esperarán primero la resolución del TEEP que será en los siguientes días.

En rueda de prensa, este martes, el dirigente manifestó que tomaron la decisión de no hacer la movilización para no llevar a cabo una y luego otra, en caso de que la determinación del órgano electoral no sea favorable para ellos.

Indicó que de acuerdo con la información que tienen es que en el transcurso de la semana o la próxima cuando los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) resuelva la impugnación de la negociación del registro como partido político local.

Refirió que ahora el caso ya no está en manos del Instituto Electoral del Estado (IEE), al que volvió a acusar de recibir órdenes del gobierno estatal para que no los dejarán continuar con su proceso a pesar de que cumplieron con los requisitos.