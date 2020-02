Gratuidad de estacionamientos afectaría a 4 mil empleados: Acecop

Eliminar el cobro en estacionamientos de centros comerciales afectaría a 4 mil empleados que brindar dicho servicio, indicó el director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés de la Luz Espinoza.

En entrevista, comentó que hacer gratuito el servicio haría que se incrementara la inseguridad en estos espacios, pues comentó que en el país ninguna aseguradora ofrece una cobertura completa sobre el robo o daño a vehículos estacionados en las plazas.

“No porque no queramos comprarlo. No hay una aseguradora que lo cubra. México es el único país que no cuenta con ese seguro a nivel mundial”, señaló.

Indicó que para inhibir la inseguridad, en los últimos cinco años han invertido más de 30 millones de pesos en personal, cámaras de vigilancia y demás equipos, mismos que tendrán que ser renovados para este año.

En tanto, destacó que el único reporte de robo registrado durante este año fue el de la Angelópolis, a cuyas víctimas, indicó, se les repuso la totalidad del daño pese a que el seguro del estacionamiento no lo cubría y mencionó que durante 2019 solo ocurrieron tres robos en los 64 centros comerciales del estado que integran su red.

No procederá la eliminación de cobros: Canaco

El tema de la gratuidad de los estacionamientos fue abordado por empresarios y regidores en sesión extraordinaria, donde el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Puebla (Canaco), Rafael Herrera Vélez, expuso que los cajones en plazas, al ser inversión privada, no pueden volverse gratuitos, señalando que la propuesta del regidor José Luis González Acosta no prosperará.

En cambio, propuso que si el ayuntamiento busca bajar las tarifas, entonces deberá crear estacionamientos públicos de bajo costo para que esto obligue a los que ofertan cajones en el Centro Histórico a modificar sus cuotas.

En respuesta, el regidor Iván Herrera Villagómez indicó que el gobierno municipal no puede realizar dicha acción, ya que los recursos que manejan son de carácter público, por lo que, a diferencia de la empresa privada, no pueden percibir una ganancia.

“Lo público no busca ganancia, a diferencia de lo privado. Por eso no tenemos estacionamientos, porque no cobramos. El recurso público se va al gasto de programas sociales. En sentido estricto, no tendría una taza de retorno”, comentó.

Por su parte, el presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), César Bonilla Yunes, mantuvo cierta apertura a regularizar los cobros, proponiendo que el tiempo de tolerancia sea de 20 minutos, en lugar de 15, para quienes realizan visitas cortas.